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МЧС Абхазии предупредило о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности
МЧС Абхазии предупредило о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности
Синоптики прогнозируют в Абхазии до +32°C днем и до +25°C ночью. 28.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-28T19:15+0300
2022-08-28T19:15+0300
2022-08-28T19:15+0300
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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии предупредило о необходимости строгого соблюдения правил противопожарной безопасности.В случае несоблюдения правил пожарной безопасности, возникает опасность непредсказуемых последствий, угрожающих жизни и здоровью граждан Абхазии и гостей, добавили в МЧС.
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мчс абхазии, абхазия, пожар
мчс абхазии, абхазия, пожар
МЧС Абхазии предупредило о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности
Синоптики прогнозируют в Абхазии до +32°C днем и до +25°C ночью.
СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии предупредило о необходимости строгого соблюдения правил противопожарной безопасности.
Как отмечают в ведомства, в республике установилась крайне жаркая погода. Кроме того возрос уровень возникновения природных пожаров.
В случае несоблюдения правил пожарной безопасности, возникает опасность непредсказуемых последствий, угрожающих жизни и здоровью граждан Абхазии и гостей, добавили в МЧС.