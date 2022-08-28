https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/mchs-abkhazii-predupredilo-o-neobkhodimosti-soblyudat-pravila-protivopozharnoy-bezopasnosti-1041200795.html

МЧС Абхазии предупредило о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности

МЧС Абхазии предупредило о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности

Синоптики прогнозируют в Абхазии до +32°C днем и до +25°C ночью. 28.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-28T19:15+0300

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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии предупредило о необходимости строгого соблюдения правил противопожарной безопасности.В случае несоблюдения правил пожарной безопасности, возникает опасность непредсказуемых последствий, угрожающих жизни и здоровью граждан Абхазии и гостей, добавили в МЧС.

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