https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/minzdrav-abkhazii-rasskazal-o-rabote-punktov-ptsr-testirovaniya-1041196388.html

Минздрав Абхазии рассказал о работе пунктов ПЦР-тестирования в республике

Минздрав Абхазии рассказал о работе пунктов ПЦР-тестирования в республике

Медики добавляют, что анализ на коронавирусную инфекцию при необходимости может быть проведен с помощью экспресс-теста. 28.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-28T15:50+0300

2022-08-28T15:50+0300

2022-08-28T18:15+0300

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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Минздрав Абхазии рассказал о графике работ пунктов ПЦР-тестирования. Отмечается, что пункты открыты во всех районах республики. ПЦР-тест можно сдать по направлению врача или при наличии симптомов. При себе необходимо иметь паспорт. В случае положительного ответа на тестирование необходимо соблюдать 14-дневный карантин, по истечению срока повторно сдавать тест необязательно. По всей республике продолжает действовать единый номер телефона горячей линии по коронавирусной инфекции - 0303.

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Sputnik Абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия