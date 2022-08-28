https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/minzdrav-abkhazii-rasskazal-o-rabote-punktov-ptsr-testirovaniya-1041196388.html
Минздрав Абхазии рассказал о работе пунктов ПЦР-тестирования в республике
Минздрав Абхазии рассказал о работе пунктов ПЦР-тестирования в республике
Медики добавляют, что анализ на коронавирусную инфекцию при необходимости может быть проведен с помощью экспресс-теста. 28.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-28T15:50+0300
2022-08-28T15:50+0300
2022-08-28T18:15+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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абхазия
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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Минздрав Абхазии рассказал о графике работ пунктов ПЦР-тестирования. Отмечается, что пункты открыты во всех районах республики. ПЦР-тест можно сдать по направлению врача или при наличии симптомов. При себе необходимо иметь паспорт. В случае положительного ответа на тестирование необходимо соблюдать 14-дневный карантин, по истечению срока повторно сдавать тест необязательно. По всей республике продолжает действовать единый номер телефона горячей линии по коронавирусной инфекции - 0303.
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мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
Минздрав Абхазии рассказал о работе пунктов ПЦР-тестирования в республике
15:50 28.08.2022 (обновлено: 18:15 28.08.2022)
Медики добавляют, что анализ на коронавирусную инфекцию при необходимости может быть проведен с помощью экспресс-теста.
СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Минздрав Абхазии рассказал о графике работ пунктов ПЦР-тестирования.
Отмечается, что пункты открыты во всех районах республики.
ЦРБ Гала: будние дни с 9:00 до 11:00.
ЦРБ Ткуарчала: будние дни с 9:00 до 12:00
ЦРБ Очамчыры: будние дни с 9:00 до 11:00
ЦРБ Гулрыпша: будние дни с 9:00 до 16:00
Сухумская инфекционная больница: ежедневно с 9:00 до 11:00,
Детская поликлиника: ежедневно с 9:00 до 11:00 ( только для детского населения)
Гудаута: с понедельника по субботу с 9:00 до 15:0
ЦРБ Гагры: понедельник, среда, пятница с 9:00 до 10:00.
ПЦР-тест можно сдать по направлению врача или при наличии симптомов. При себе необходимо иметь паспорт.
В случае положительного ответа на тестирование необходимо соблюдать 14-дневный карантин, по истечению срока повторно сдавать тест необязательно.
По всей республике продолжает действовать единый номер телефона горячей линии по коронавирусной инфекции - 0303.