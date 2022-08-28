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Молодые дипломаты из Абхазии приняли участие в форуме в Казани

Молодые дипломаты из Абхазии приняли участие в форуме в Казани

Глобальный форум молодых дипломатов проходит с 2017 года, в этот раз он организован в Казани. Абхазия ежегодно принимает участие в мероприятии. 28.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-28T16:40+0300

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СУХУМ, 28 авг- Sputnik, Асмат Цвижба. Делегация из Абхазии приняла участие в V Глобальном форуме молодых дипломатов в Казани. По словам члена Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии Виктории Маланиа, в рамках форума прошли двусторонние консультации с российской стороной и семинары на различные темы. В рамках форума состоялся круглый стол молодых дипломатов из России, Абхазии и Южной Осетии. В ходе дискуссии российская сторона поделилась своим опытом создания и работы молодежного объединения.С дипломатами из Абхазии российские коллеги провели "сверку часов" по ряду вопросов двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по международной тематике. Кроме того, Абхазия уведомила российских коллег о намерении вступить в Международную ассоциацию молодых дипломатов, которая была создана Советом молодых дипломатов МИД России. Малания добавила, что организаторы форума провели для участников экскурсии по Казани, познакомили с культурой и историей.

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