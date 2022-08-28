https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/molodye-diplomaty-iz-abkhazii-prinyali-uchastie-v-forume-v-kazani-1041197146.html
Молодые дипломаты из Абхазии приняли участие в форуме в Казани
Молодые дипломаты из Абхазии приняли участие в форуме в Казани
Глобальный форум молодых дипломатов проходит с 2017 года, в этот раз он организован в Казани. Абхазия ежегодно принимает участие в мероприятии. 28.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-28T16:40+0300
2022-08-28T16:40+0300
2022-08-28T16:42+0300
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СУХУМ, 28 авг- Sputnik, Асмат Цвижба. Делегация из Абхазии приняла участие в V Глобальном форуме молодых дипломатов в Казани. По словам члена Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии Виктории Маланиа, в рамках форума прошли двусторонние консультации с российской стороной и семинары на различные темы. В рамках форума состоялся круглый стол молодых дипломатов из России, Абхазии и Южной Осетии. В ходе дискуссии российская сторона поделилась своим опытом создания и работы молодежного объединения.С дипломатами из Абхазии российские коллеги провели "сверку часов" по ряду вопросов двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по международной тематике. Кроме того, Абхазия уведомила российских коллег о намерении вступить в Международную ассоциацию молодых дипломатов, которая была создана Советом молодых дипломатов МИД России. Малания добавила, что организаторы форума провели для участников экскурсии по Казани, познакомили с культурой и историей.
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мид абхазии, мид рф, дипломат, абхазия
мид абхазии, мид рф, дипломат, абхазия
Молодые дипломаты из Абхазии приняли участие в форуме в Казани
16:40 28.08.2022 (обновлено: 16:42 28.08.2022)
Глобальный форум молодых дипломатов проходит с 2017 года, в этот раз он организован в Казани. Абхазия ежегодно принимает участие в мероприятии.
СУХУМ, 28 авг- Sputnik, Асмат Цвижба. Делегация из Абхазии приняла участие в V Глобальном форуме молодых дипломатов в Казани.
По словам члена Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии Виктории Маланиа, в рамках форума прошли двусторонние консультации с российской стороной и семинары на различные темы.
"Самая большая польза от этих форумов - налаживание новых контактов и укрепление старых. Конечно, еще один плюс, что об Абхазии начинают все больше узнавать, в течение всех этих лет мы приобрели много друзей со всего мира, что позитивно влияет на наше будущее", - добавила она.
В рамках форума состоялся круглый стол молодых дипломатов из России, Абхазии и Южной Осетии. В ходе дискуссии российская сторона поделилась своим опытом создания и работы молодежного объединения.
С дипломатами из Абхазии российские коллеги провели "сверку часов" по ряду вопросов двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по международной тематике.
Кроме того, Абхазия уведомила российских коллег о намерении вступить в Международную ассоциацию молодых дипломатов, которая была создана Советом молодых дипломатов МИД России.
Малания добавила, что организаторы форума провели для участников экскурсии по Казани, познакомили с культурой и историей.