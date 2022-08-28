https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/ot-shakht-do-zaschity-natsionalnykh-interesov-istoriya-tkuarchalskikh-gornyakov-1041195046.html

От шахт до защиты национальных интересов: история ткуарчалских горняков

От шахт до защиты национальных интересов: история ткуарчалских горняков

В 1942 году на карте Абхазии появился новый город - Ткуарчал. Это стало возможным благодаря открытию угольных шахт. 28.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-28T15:00+0300

2022-08-28T15:00+0300

2022-08-28T18:05+0300

в абхазии

ткуарчальский район

шахты

уголь

абхазия

экономика

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/1c/1041198640_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_680b30bbab2340c07d82855589b5a104.jpg

Такие обстоятельства: Гицба о забастовке шахтеров 1989 года Такие обстоятельства: Гицба о забастовке шахтеров 1989 года

Альберт Гицба и Мегона Чкадуа проработали всю жизнь в ткуарчалских шахтах. О том, как они стали шахтерами, и какую роль сыграли в национально-освободительном движении народа Абхазии, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikВ шахту - как в бойМегона Чкадуа более 35 лет посвятил работе в Ткуарчалских шахтах. После армии он сразу пошел в штольню № 2 горняком. Начал простым рабочим и дослужился до начальника смены шахты.По словам сына Мегоны Ричарда Чкадуа, семья тогда жила в шахтерском поселке Джантух, в пяти километрах от штольни, в которой работал отец.Вскоре Мегона становится начальником смены шахты. Это уже была кабинетная должность. Но Чкадуа все равно продолжал вместе с бригадой спускаться под землю.“У него была одна примечательность - он отправлял бригаду в шахту с планом работ, и он спускался к ребятам, с которыми всегда работал. Он никогда не сидел в кабинете. Тот период был очень интересный для Абхазии. Было очень много чистой и смелой абхазской молодежи. Добывать уголь - как идти в бой, затем ты с этим человеком, с которым проводишь 6-7 часов под землей в адских условиях, роднишься. Шахтерская жизнь была очень сложной. Да, по тем временам были громадные зарплаты, большие деньги платили, обеспечение было шикарное. Но тем не менее риск потерять жизнь был крайне высокий, и очень много несчастных случаев было. Была служба Военизированная горноспасательная часть, она располагалась рядом. И когда мы слышали сирены, мы знали, что машины едут на шахты кого-то спасать. Очень часто были взрывы метановые. Метан газ очень интересный, ты его не ощущаешь на запах, а от искры взрыв моментальный”, - отмечает Ричард Чкадуа.От простого горняка до начальника шахтыАльберт Гицба начал работать на Ткуарчалской шахте № 2 в 1974 году.Начинал он работать горным мастером, затем стал начальником смены, заместителем главного инженера, главным инженером, в конечном итоге - начальником шахты.По словам Альберта, работа на шахтах - одна из самых тяжелых, даже тогда, когда работаешь на руководящей должности."Когда был горняком каждый день человек 20-25 шли в шахту - с утра начал работать, к двум часам заканчивалась смена. После того, как стал начальником участка, уже приходилось работать чуть ли не круглосуточно, это очень ответственная работа была”, - отмечает он.Шахтерская забастовкаУже к концу 80-х годов кризис чувствовался не только во внутриполитической жизни страны, но и в социальной и промышленной сферах. Ткуарчалские шахтеры ощущали нехватку материально-технического оснащения. Последней каплей в чаше терпения стали июльские события 1989 года.“Дело было в том, что людьми, которые попали под уголовное дело после июльских событий 1989 года, занималась прокуратура Грузии. Был такой парень Вова Севдар-оглы. Его арестовали по событиям июльским, отвезли в Грузию, и его пытали. Он и остальные абхазские ребята реально находились в грузинских застенках. Это события, которые предшествовали забастовке. Надо было сделать все, чтобы этими людьми занималась прокуратура Советского Союза, именно Москва. В Гудауте уже ребята объявили голодовку, им дали поддержку ткуарчалцы, которые также объявили у дворца культуры голодовку. И вот у папы появилась идея спуститься в шахту с ограниченным количеством единомышленников, и не выходить оттуда, и уже оттуда выдвигать свои требования”, - вспоминает Ричард Чкадуа.Лидером забастовщиков стал Мегона Чкадуа, переговоры же с высшим руководством вел Альберт Гицба, который оставался снаружи.Шахтерская забастовка возымела большой эффект. Требования шахтеров в Москве озвучивал лично депутат Верховного Совета СССР Владислав Ардзинба.“Мир тогда был другим, мир реагировал, надо было ему дать посыл. Конституция Советского Союза работала, и это было резонансно. Шахтеры находились под землей 11 суток безвылазно. Героический поступок вызвал большой резонанс. На 11 день Владислав Григорьевич позвонил в диспетчерскую шахты. Я поднял телефон. Оттуда раздался мужской уверенный голос. Я его связал с начальником шахты Альбертом Гицба, но перед этим спросил: "А все хорошо?". Он ответил: "Даже лучше!" Потом он поговорил с Альбертом Гицба. Владислав Григорьевич сказал, что вопрос будет решен, и он попросил, чтобы шахтеры встали. Затем их вывели из шахты”, - рассказал Ричард Чкадуа.Но 11 дней под сырой землей не прошли бесследно для участников акции. Это все сказалось на их здоровье.“После забастовки отец уже не мог ни нормально работать, ни функционировать. У него началась болезнь Паркинсона. 11 дней в шахте - героический поступок. Представьте себе эту маленькую пещерку с водой, в которой нет света, можно включить только фонарь, и работает вентиляция, которая отсасывает метан. На третий день у тебя с глазами происходит что-то невероятное, а психологическое давление присутствует постоянно”, - добавил Ричард Чкадуа.Угольная историяВсего за несколько лет с начала образования Ткуарчал стал крупным промышленным центром на Северном Кавказе. На ткуарчалских шахтах работало более 3000 тысяч человек. Это была настоящая кузница кадров для всего региона.В годы Великой Отечественной войны Ткуарчал получил особенное значение. Ткуарчалский уголь стал единственным топливом для кораблей Черноморского флота.Первая шахта в Ткуарчале была запущена в районе поселка Акармара и получила имя Сталина. Вторая – Берии, а третью назвали в честь абхазского лидера Нестора Лакоба. В 60-х ввели в эксплуатацию и штольню имени Ленина. Всего в Ткуарчале было восемь шахт.Здесь строились шахтерские городки с шикарными “сталинками”. Их строили пленные немцы. Работала канатная дорога. Она соединяла нижнюю и верхнюю части города.Благодаря угольным шахтам Ткуарчал за несколько лет стал не только индустриальным центром Абхазии, но и одним из самых густонаселенных городов.Несколько лет назад турецкая компания добывала уголь открытым способом. Но вскоре и она свернула работу.Как рассказал в интервью Sputnik глава района Исидор Дочия, сейчас на согласовании у экологов находится проект компании "Ткуарчалуголь", и при благоприятных условиях шахта может заработать уже до конца года. По словам Дочия, предприятие даст новые рабочие места — до 2 тысяч человек могут быть задействованы в проекте. Ожидаемый объем добычи — до 1 миллиона тонн угля в год.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200830/Den-shakhtera-kakim-byl-i-stal-promyshlennyy-Tkuarchal-1030842216.html

ткуарчальский район

шахты

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

ткуарчальский район, шахты, уголь, абхазия, экономика, история