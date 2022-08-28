https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/pozharoopasnost-chetvertogo-klassa-sokhranitsya-v-predgoryakh-sochi-do-30-avgusta-1041193452.html

Пожароопасность четвертого класса сохранится в предгорьях Сочи до 30 августа

Пожароопасность четвертого класса сохранится в предгорьях Сочи до 30 августа

При четвертом классе прогнозируется высокая пожарная опасность. Всего существует пять классов пожарной опасности. 28.08.2022, Sputnik Абхазия

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пожар

сочи

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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Высокая пожароопасность четвертого класса в горных районах Сочи сохранится до 30 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Спасатели не рекомендуют находиться на солнце, разжигать костры в лесах, а также носить темную одежду.

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