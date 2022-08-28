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Пожароопасность четвертого класса сохранится в предгорьях Сочи до 30 августа
Пожароопасность четвертого класса сохранится в предгорьях Сочи до 30 августа
При четвертом классе прогнозируется высокая пожарная опасность. Всего существует пять классов пожарной опасности. 28.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-28T11:35+0300
2022-08-28T11:35+0300
2022-08-28T13:52+0300
пожар
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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Высокая пожароопасность четвертого класса в горных районах Сочи сохранится до 30 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Спасатели не рекомендуют находиться на солнце, разжигать костры в лесах, а также носить темную одежду.
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пожар, сочи
Пожароопасность четвертого класса сохранится в предгорьях Сочи до 30 августа
11:35 28.08.2022 (обновлено: 13:52 28.08.2022)
При четвертом классе прогнозируется высокая пожарная опасность. Всего существует пять классов пожарной опасности.
СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Высокая пожароопасность четвертого класса в горных районах Сочи сохранится до 30 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"Двадцать восьмого, двадцать девятого и тридцатого августа в предгорьях и низких горах города Сочи ожидается высокая пожароопасность 4-го класса", - говорится в сообщении.
Спасатели не рекомендуют находиться на солнце, разжигать костры в лесах, а также носить темную одежду.