Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/sukhostoy-zagorelsya-v-sele-achadara-sukhumskogo-rayona-1041198369.html
Сухостой загорелся в селе Ачадара Сухумского района
Сухостой загорелся в селе Ачадара Сухумского района
Огонь распространился на площади в семь гектаров в Сухумском районе. 28.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-28T17:35+0300
2022-08-28T18:06+0300
в абхазии
мчс абхазии
пожар
сухумский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/01/1038921168_0:132:1967:1238_1920x0_80_0_0_0326cf9203c7ad2df41d5e2f7556ac00.jpg
СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Сухостой загорелся в селе Ачадара Сухумского района днем в воскресенье, 28 августа, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Из Сухума на место происшествия выехали четыре пожарных, один спасательный отряд - всего 32 человека. Угроз для частных домовладений не было. Однако, пострадала часть яблоневых и мандариновых насаждений.Пожар был локализован и потушен. Помощь спасателям оказывали местные жители.
сухумский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/01/1038921168_69:0:1896:1370_1920x0_80_0_0_1af3563f26167b0a0ba870d770def006.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мчс абхазии, пожар, сухумский район
мчс абхазии, пожар, сухумский район

Сухостой загорелся в селе Ачадара Сухумского района

17:35 28.08.2022 (обновлено: 18:06 28.08.2022)
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчения МЧС по тушению лесных пожаров
Учения МЧС по тушению лесных пожаров - Sputnik Абхазия, 1920, 28.08.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Огонь распространился на площади в семь гектаров в Сухумском районе.
СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Сухостой загорелся в селе Ачадара Сухумского района днем в воскресенье, 28 августа, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Из Сухума на место происшествия выехали четыре пожарных, один спасательный отряд - всего 32 человека.
Угроз для частных домовладений не было. Однако, пострадала часть яблоневых и мандариновых насаждений.
Пожар был локализован и потушен. Помощь спасателям оказывали местные жители.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0