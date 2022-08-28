https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/sukhostoy-zagorelsya-v-sele-achadara-sukhumskogo-rayona-1041198369.html

Сухостой загорелся в селе Ачадара Сухумского района

Сухостой загорелся в селе Ачадара Сухумского района

Огонь распространился на площади в семь гектаров в Сухумском районе. 28.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-28T17:35+0300

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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Сухостой загорелся в селе Ачадара Сухумского района днем в воскресенье, 28 августа, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Из Сухума на место происшествия выехали четыре пожарных, один спасательный отряд - всего 32 человека. Угроз для частных домовладений не было. Однако, пострадала часть яблоневых и мандариновых насаждений.Пожар был локализован и потушен. Помощь спасателям оказывали местные жители.

сухумский район

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