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Сухостой загорелся в селе Ачадара Сухумского района
Сухостой загорелся в селе Ачадара Сухумского района
Огонь распространился на площади в семь гектаров в Сухумском районе. 28.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-28T17:35+0300
2022-08-28T17:35+0300
2022-08-28T18:06+0300
в абхазии
мчс абхазии
пожар
сухумский район
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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Сухостой загорелся в селе Ачадара Сухумского района днем в воскресенье, 28 августа, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Из Сухума на место происшествия выехали четыре пожарных, один спасательный отряд - всего 32 человека. Угроз для частных домовладений не было. Однако, пострадала часть яблоневых и мандариновых насаждений.Пожар был локализован и потушен. Помощь спасателям оказывали местные жители.
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мчс абхазии, пожар, сухумский район
мчс абхазии, пожар, сухумский район
Сухостой загорелся в селе Ачадара Сухумского района
17:35 28.08.2022 (обновлено: 18:06 28.08.2022)
Огонь распространился на площади в семь гектаров в Сухумском районе.
СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Сухостой загорелся в селе Ачадара Сухумского района днем в воскресенье, 28 августа, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Из Сухума на место происшествия выехали четыре пожарных, один спасательный отряд - всего 32 человека.
Угроз для частных домовладений не было. Однако, пострадала часть яблоневых и мандариновых насаждений.
Пожар был локализован и потушен. Помощь спасателям оказывали местные жители.