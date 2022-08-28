https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/unichtozheno-neftekhranilische-s-kotorogo-shlo-snabzhenie-toplivom-ukrainskikh-voysk--1041194276.html
Уничтожено нефтехранилище, с которого шло снабжение топливом украинских войск
Уничтожено нефтехранилище, с которого шло снабжение топливом украинских войск
Нефтехранилище было расположено в районе города Никополь Днепропетровской области. 28.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-28T13:25+0300
2022-08-28T13:25+0300
2022-08-28T13:25+0300
военная спецоперация рф в донбассе
министерство обороны рф
россия
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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. ВКС России высокоточным оружием уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений украинских войск на Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в ведомстве сообщили, что высокоточными ударами в городе Славянске на подконтрольной Киеву территории ДНР уничтожены около 250 солдат противника, а также более 100 человек, проходивших обучение в центре подготовки резерва украинской армии.Всего с начала спецоперации уничтожены: 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотников, 370 ЗРК, 4400 танков и других бронемашин, 822 боевые машины РСЗО, 3349 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5095 единиц военной спецавтотехники.
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министерство обороны рф, россия, украина, политика
министерство обороны рф, россия, украина, политика
Уничтожено нефтехранилище, с которого шло снабжение топливом украинских войск
Нефтехранилище было расположено в районе города Никополь Днепропетровской области.
СУХУМ, 28 авг - Sputnik. ВКС России высокоточным оружием уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений украинских войск на Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.
"Также уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Улаклы Донецкой Народной Республики, Травневое Харьковской области, Кавказ Николаевской области и Марганец Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что высокоточными ударами в городе Славянске на подконтрольной Киеву территории ДНР уничтожены около 250 солдат противника, а также более 100 человек, проходивших обучение в центре подготовки резерва украинской армии.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотников, 370 ЗРК, 4400 танков и других бронемашин, 822 боевые машины РСЗО, 3349 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5095 единиц военной спецавтотехники.