https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/zakharova-nazvala-prichinu-priostanovki-vydachi-biometricheskikh-pasportov-1041200375.html

Захарова назвала причину приостановки выдачи биометрических паспортов

Захарова назвала причину приостановки выдачи биометрических паспортов

Консульский департамент МИД России в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя с 26 августа временно прекратил прием заявлений на выдачу... 28.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Временная приостановка выдачи консульским департаментом МИД России загранпаспортов сроком на десять лет связана исключительно с необходимостью провести технические работы в системе, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.С 26 августа консульский департамент МИД России временно прекратил прием заявлений на выдачу загранпаспортов со сроком действия десять лет. Оформление паспортов со сроком действия пять лет продолжится без изменений."Это к вопросу о том, что хорошие новости продаются хуже, чем плохие. А там, где нет плохих новостей, всегда есть желание их поискать. Загранпаспорта на пять лет того образца, который для нас с вами является традиционным, — и выдавались, и выдаются, и заявления на их выдачу принимаются. Речь идет исключительно о временных, технических мерах по переформатированию паспортов десятилетних", — сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Она напомнила, что консульский департамент МИД продолжает выдавать загранспаспорта сроком на пять лет — "ни на день не прерывалась работа по их оформлению и выдаче".

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