https://sputnik-abkhazia.ru/20220829/argun-rasskazal-kak-fond-kiaraz-i-grazhdane-abkhazii-pomogli-sobrat-detey-v-shkolu--1041209086.html
Аргун рассказал, как фонд "Киараз" и граждане Абхазии помогли собрать детей в школу
Аргун рассказал, как фонд "Киараз" и граждане Абхазии помогли собрать детей в школу
Директор благотворительной общественной организации "Киараз" Кадыр Аргун в интервью радио Sputnik рассказал об итогах ежегодной акции "Счастливое 1 сентября". 29.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-29T14:00+0300
2022-08-29T14:00+0300
2022-08-29T14:05+0300
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Аргун рассказал, как фонд "Киараз" и граждане Абхазии помогли собрать детей в школу
Аргун рассказал, как фонд "Киараз" и граждане Абхазии помогли собрать детей в школу
Ежегодная акция в преддверии Дня знаний "Счастливое 1 сентября" состоялась в Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik директор благотворительной общественной организации "Киараз" Кадыр Аргун.Акция для школьников в этом году была седьмой по счету, в рамках ее проведения удалось собрать около 400 тысяч рублей. Этого хватит для того, чтобы собрать необходимые школьные принадлежности примерно для 850 детей.29 августа сотрудники благотворительной организации "Киараз" начали раздачу канцелярии школьникам, и планируют закончить до 1 сентября, сообщил Кадыр Аргун.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, день знаний, благотворительность, аудио
подкасты, абхазия, день знаний, благотворительность, аудио
Аргун рассказал, как фонд "Киараз" и граждане Абхазии помогли собрать детей в школу
14:00 29.08.2022 (обновлено: 14:05 29.08.2022)
Директор благотворительной общественной организации "Киараз" Кадыр Аргун в интервью радио Sputnik рассказал об итогах ежегодной акции "Счастливое 1 сентября".
Ежегодная акция в преддверии Дня знаний "Счастливое 1 сентября" состоялась в Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik директор благотворительной общественной организации "Киараз" Кадыр Аргун.
Акция для школьников в этом году была седьмой по счету, в рамках ее проведения удалось собрать около 400 тысяч рублей. Этого хватит для того, чтобы собрать необходимые школьные принадлежности примерно для 850 детей.
"Канцелярию для школьников мы покупали за пределами Республики Абхазия, в Российской Федерации, где цены больше устраивали нас, и еще нам сделали скидку", - рассказал Аргун.
29 августа сотрудники благотворительной организации "Киараз" начали раздачу канцелярии школьникам, и планируют закончить до 1 сентября, сообщил Кадыр Аргун.
Подробности слушайте в аудиофайле.