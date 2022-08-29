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Бомба из Абхазии: история ядерных разработок СССР

Бомба из Абхазии: история ядерных разработок СССР

29 августа 1949 года Советский Союз провел первое испытание атомной бомбы на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Работа над оружием взрывного действия на... 29.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-29T12:00+0300

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Первое испытание советской атомной бомбы разрушило ядерную монополию Соединенных Штатов, СССР стал второй ядерной державой мира.Сария Кварацхелия, SputnikЯдерное оружие впервые в мире было испытано 16 июля 1945 года в США на полигоне "Тринити" в штате Нью-Мексико. В том же году США применили его в Японии при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.После взрывов американских атомных бомб в японских городах Советский Союз издает постановление о создании Специального комитета при Госкомитете обороны во главе с Лаврентием Берия для руководства над атомным проектом. Советскому Союзу нужно было устанавливать ядерное военное равновесие и в кратчайшие сроки создать собственную атомную бомбу.Но страна была истощена войной, для реализации проекта нужно было провести огромное количество научных исследований. К тому же в Советском Союзе тогда не было урана, нужны были специалисты. Все это как раз тогда можно было взять в Германии. Сразу после Второй мировой войны начинается настоящая охота на немецких ученых. Для этого в Германию командируется группа советских физиков, переодетых в военную форму, которые должны были найти, опросить, завербовать и отправить в Советский Союз физиков-ядерщиков.Для осуществления проекта по созданию атомной бомбы весь институт физики Манфреда Фон Арденне в Берлине вместе с сотрудниками и семьями был направлен в СССР.Разработкой атомной бомбы одновременно занялись в Сухуме, Новоуральске, Кирово-Чепецке, Челябинске, Арзамасе.Институт химической физики Академии наук СССР возглавил теоретические и экспериментальные исследования, необходимые для научной поддержки атомного проекта. Был организован специальный закрытый сектор, которым руководил советский геофизик Михаил Садовский. В то же время в Сарове построили конструкторское бюро. Главным инженером бюро стал Юлий Харитон, на которого в дальнейшем была возложена организация испытания первой советской атомной бомбы. Полем ядерных разработок становятся санаторий "Синоп" в Сухуме и санаторий "Агудзера" в Гулрыпшском районе, которые превращаются в закрытые объекты под литерами "А" – по первой букве фамилии его директора, барона фон Арденне и "Г" – по первой букве фамилии Густава Герца. Для научного оснащения объектов "А" и "Г" по распоряжению Госкомитета обороны СССР использовались оборудование, аппаратура, инвентарь, химическая посуда, реактивы и библиотека, вывезенные из исследовательских лабораторий и институтов Германии.На Институт "А" возлагались задачи разработки электромагнитного метода разделения урана, методов изготовления диффузионных перегородок и молекулярных методов разделения изотопов урана. Немецкие ученые должны были продолжить начатые еще в 1938 году в Берлине разработки атомной бомбы. Они начали строить центрифугу и работали над разделением изотопов урана-235.Все научные изыскания в Сухуме и Агудзере проходили под грифом "совершенно секретно". Территории лабораторий были ограждены и обнесены колючей проволокой и по периметру охранялись сотрудниками НКВД. Немецкие ученые даже называли Абхазию "золотой клеткой". Жили они в благоустроенных районах, в комфортных условиях, многим из них разрешили пригласить свои семьи. Но вот свободно выбраться за пределы института они не могли. Любой выход за территорию объекта был возможен исключительно в сопровождении сотрудников НКВД. За время работы в Сухуме немцами были разработаны прецизионный электронно-лучевой осциллограф, парный плазмотрон, первый советский макспетрометр. Но самое главное - ими была разработана центрифуга.В 1952 году немцы из Сухума были перенаправлены в Электросталь. С Абхазией попрощались не только иностранные ученые, но и их детище. Центрифугу, с помощью которой немцы отделяли изотопы урана, сразу же вывезли в Москву. Первую советскую атомную бомбу собрали в конструкторском бюро № 11, ныне Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в городе Сарове. В 1947 году в 170 километрах западнее Семипалатинска был создан полигон Минобороны СССР, строительство которого завершилось к августу 1949 года.29 августа 1949 года в 7:00 местного времени (4:00 мск – прим.) бомба была подорвана на смонтированной металлической решетчатой башне высотой 37,5 метра, размещенной в центре опытного поля диаметром примерно 20 километров. Мощность взрыва достигла до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. 25 сентября 1949 года ТАСС опубликовало сообщение об испытании ядерного оружия в СССР.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190829/Abkhazskiy-plennik-nemtsy-atom-i-lyubov-1028294286.html

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