Бомба из Абхазии: история ядерных разработок СССР
12:00 29.08.2022 (обновлено: 14:04 29.08.2022)
© Foto / РосатомПервая советская атомная бомба РДС
© Foto / Росатом
29 августа 1949 года Советский Союз провел первое испытание атомной бомбы на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Работа над оружием взрывного действия на протяжении четырех лет шла в Абхазии, где была подготовлена начинка для бомбы.
Первое испытание советской атомной бомбы разрушило ядерную монополию Соединенных Штатов, СССР стал второй ядерной державой мира.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Ядерное оружие впервые в мире было испытано 16 июля 1945 года в США на полигоне "Тринити" в штате Нью-Мексико. В том же году США применили его в Японии при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.
После взрывов американских атомных бомб в японских городах Советский Союз издает постановление о создании Специального комитета при Госкомитете обороны во главе с Лаврентием Берия для руководства над атомным проектом. Советскому Союзу нужно было устанавливать ядерное военное равновесие и в кратчайшие сроки создать собственную атомную бомбу.
Но страна была истощена войной, для реализации проекта нужно было провести огромное количество научных исследований. К тому же в Советском Союзе тогда не было урана, нужны были специалисты. Все это как раз тогда можно было взять в Германии.
Сразу после Второй мировой войны начинается настоящая охота на немецких ученых. Для этого в Германию командируется группа советских физиков, переодетых в военную форму, которые должны были найти, опросить, завербовать и отправить в Советский Союз физиков-ядерщиков.
© Foto / РосатомПервая советская атомная бомба РДС
Первая советская атомная бомба РДС
© Foto / Росатом
Для осуществления проекта по созданию атомной бомбы весь институт физики Манфреда Фон Арденне в Берлине вместе с сотрудниками и семьями был направлен в СССР.
29 августа 2019, 14:30
Разработкой атомной бомбы одновременно занялись в Сухуме, Новоуральске, Кирово-Чепецке, Челябинске, Арзамасе.
Институт химической физики Академии наук СССР возглавил теоретические и экспериментальные исследования, необходимые для научной поддержки атомного проекта. Был организован специальный закрытый сектор, которым руководил советский геофизик Михаил Садовский.
Институт должен был разработать методики измерения параметров физических процессов, сопровождающих атомный взрыв, создать приборы и провести измерения на полигоне в Семипалатинске.
В то же время в Сарове построили конструкторское бюро. Главным инженером бюро стал Юлий Харитон, на которого в дальнейшем была возложена организация испытания первой советской атомной бомбы.
Полем ядерных разработок становятся санаторий "Синоп" в Сухуме и санаторий "Агудзера" в Гулрыпшском районе, которые превращаются в закрытые объекты под литерами "А" – по первой букве фамилии его директора, барона фон Арденне и "Г" – по первой букве фамилии Густава Герца. Для научного оснащения объектов "А" и "Г" по распоряжению Госкомитета обороны СССР использовались оборудование, аппаратура, инвентарь, химическая посуда, реактивы и библиотека, вывезенные из исследовательских лабораторий и институтов Германии.
© Foto / Алмасхан МарколияКорпус института А
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© Foto / Алмасхан Марколия
Корпус института А
© Foto / Алмасхан МарколияКорпус института Г
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© Foto / Алмасхан Марколия
Корпус института Г
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© Foto / Алмасхан Марколия
Корпус института А
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© Foto / Алмасхан Марколия
Корпус института Г
На Институт "А" возлагались задачи разработки электромагнитного метода разделения урана, методов изготовления диффузионных перегородок и молекулярных методов разделения изотопов урана. Немецкие ученые должны были продолжить начатые еще в 1938 году в Берлине разработки атомной бомбы. Они начали строить центрифугу и работали над разделением изотопов урана-235.
Чтобы разработать метод промышленного разделения изотопов урана, институтам Герца и барона фон Арденне нужны были техники и мастера. Их начали искать среди военнопленных. Так в Сухум попал Макс Штеенбек – конструктор центрифуги для разделения урана.
Все научные изыскания в Сухуме и Агудзере проходили под грифом "совершенно секретно". Территории лабораторий были ограждены и обнесены колючей проволокой и по периметру охранялись сотрудниками НКВД. Немецкие ученые даже называли Абхазию "золотой клеткой".
Жили они в благоустроенных районах, в комфортных условиях, многим из них разрешили пригласить свои семьи. Но вот свободно выбраться за пределы института они не могли. Любой выход за территорию объекта был возможен исключительно в сопровождении сотрудников НКВД.
© Foto / Алмасхан МарколияМанфред фон Арденне с детьми
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© Foto / Алмасхан Марколия
Манфред фон Арденне с детьми
© Sputnik / Олег Макаров / Перейти в фотобанкФотографии из альбома бывшего руководителя подпольной группы медиков в городе Павлодаре в годы Великой Отечественной войны доктор Манфред Генрихович Эсси-Эзинг. "Доктор Эссен", назначенный немцами главным врачом Павлоградского лагеря военнопленных, провоцировал у заключенных симптомы страшных болезней. Их вывозили из лагеря. Таким образом были спасены тысячи людей.
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Фотографии из альбома бывшего руководителя подпольной группы медиков в городе Павлодаре в годы Великой Отечественной войны доктор Манфред Генрихович Эсси-Эзинг. "Доктор Эссен", назначенный немцами главным врачом Павлоградского лагеря военнопленных, провоцировал у заключенных симптомы страшных болезней. Их вывозили из лагеря. Таким образом были спасены тысячи людей.
© Foto / РосатомМанфред фон Арденне в лаборатории
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© Foto / Росатом
Манфред фон Арденне в лаборатории
© Foto / Алмасхан МарколияНемецкие дети
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© Foto / Алмасхан Марколия
Немецкие дети
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© Foto / Алмасхан Марколия
Манфред фон Арденне с детьми
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Фотографии из альбома бывшего руководителя подпольной группы медиков в городе Павлодаре в годы Великой Отечественной войны доктор Манфред Генрихович Эсси-Эзинг. "Доктор Эссен", назначенный немцами главным врачом Павлоградского лагеря военнопленных, провоцировал у заключенных симптомы страшных болезней. Их вывозили из лагеря. Таким образом были спасены тысячи людей.
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© Foto / Росатом
Манфред фон Арденне в лаборатории
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© Foto / Алмасхан Марколия
Немецкие дети
За время работы в Сухуме немцами были разработаны прецизионный электронно-лучевой осциллограф, парный плазмотрон, первый советский макспетрометр. Но самое главное - ими была разработана центрифуга.
В 1952 году немцы из Сухума были перенаправлены в Электросталь. С Абхазией попрощались не только иностранные ученые, но и их детище. Центрифугу, с помощью которой немцы отделяли изотопы урана, сразу же вывезли в Москву.
В Абхазии же практически никаких следов от ядерных разработок не оставили. Десять немецких ученых навсегда остались в Абхазии. Они не дожили до завершения ядерного проекта СССР. Ученые похоронены на кладбище в селе Михайловка. На базе лаборатории же был создан Сухумский физико-технический институт (СФТИ).
Первую советскую атомную бомбу собрали в конструкторском бюро № 11, ныне Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в городе Сарове.
В 1947 году в 170 километрах западнее Семипалатинска был создан полигон Минобороны СССР, строительство которого завершилось к августу 1949 года.
В 1947 году в 170 километрах западнее Семипалатинска был создан полигон Минобороны СССР, строительство которого завершилось к августу 1949 года.
29 августа 1949 года в 7:00 местного времени (4:00 мск – прим.) бомба была подорвана на смонтированной металлической решетчатой башне высотой 37,5 метра, размещенной в центре опытного поля диаметром примерно 20 километров. Мощность взрыва достигла до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте.
25 сентября 1949 года ТАСС опубликовало сообщение об испытании ядерного оружия в СССР.
25 сентября 1949 года ТАСС опубликовало сообщение об испытании ядерного оружия в СССР.