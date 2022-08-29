https://sputnik-abkhazia.ru/20220829/festival-khibla-gerzmava-priglashaet-zavershilsya-kontsertom-v-pitsunde-1041203640.html

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает.." завершился концертом в Пицунде

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает.." завершился концертом в Пицунде

Юбилейный XX Международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." проходил в Абхазии 26 и 28 августа. Концерты состоялись в двух городах - в Сухуме и Пицунде 29.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-29T08:50+0300

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2022-08-29T08:50+0300

в абхазии

фестиваль "хибла герзмава приглашает..."

концерты

культура

пицунда

абхазия

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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. XX Международного фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..." завершился концертом в Пицунде 28 августа.26 августа концерт прошел в Сухуме. Перед первым концертом артисты Василий Ладюк, Мигран Агаджанян, Вероника Джиоева и хозяйка фестиваля посадили восемь деревьев сакуры в парке у Абхазского драматического театра.Во время пресс-подхода перед началом концерта в Сухуме Хибла Герзмава подчеркнула, что счастлива получить возможность "подарить музыку и счастье" зрителям на своей родине. Певица отметила символичность того, что 20-й фестиваль проходит в Абхазском драмтеатре и выразила надежду на то, что когда-то в республике появится свой оперный театр.Вместе с примой на сцену выходили дирижер Феликс Коробов, тенор Мигран Агаджанян, баритон Василий Ладюк, сопрано Вероника Джиоева, ведущими программы станут Юлиан Макаров и балерина Кристина Чкотуа.Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" основан известной на весь мир абхазской оперной певицей, народной артисткой Абхазии и России Хиблой Герзмава в 2001 году в Абхазии. C 2014 года фестиваль расширил свои границы и проходил в Москве в Большом Зале Консерватории, на сцене Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, а также в Вене в золотом зале Мюзикферайн, в Карнеги-холл, в швейцарском городе Санкт-Мориц, Латвии, Великобритании, Италии, США.

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фестиваль "хибла герзмава приглашает...", концерты, культура, пицунда, абхазия