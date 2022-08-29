https://sputnik-abkhazia.ru/20220829/fsb-obnarodovala-kadry-so-vtorym-uchastnikom-ubiystva-duginoy-1041208049.html

ФСБ обнародовала кадры со вторым участником убийства Дугиной

ФСБ обнародовала кадры со вторым участником убийства Дугиной

ФСБ опубликовала видео с сообщником Натальи Вовк Богданом Цыганенко. По информации спецслужб, он вместе с Вовк изготовил взрывное устройство, которое было... 29.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-29T12:40+0300

2022-08-29T12:40+0300

2022-08-29T12:40+0300

видео

мультимедиа

россия

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/1d/1041208128_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c20cae30e23da7762389836ae4c29ccc.jpg

Где засветился украинский диверсант - смотри в видео.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, россия, фсб, видео