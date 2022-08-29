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ФСБ обнародовала кадры со вторым участником убийства Дугиной
ФСБ обнародовала кадры со вторым участником убийства Дугиной
ФСБ опубликовала видео с сообщником Натальи Вовк Богданом Цыганенко. По информации спецслужб, он вместе с Вовк изготовил взрывное устройство, которое было... 29.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-29T12:40+0300
2022-08-29T12:40+0300
2022-08-29T12:40+0300
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Где засветился украинский диверсант - смотри в видео.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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видео, мультимедиа, россия, фсб, видео
видео, мультимедиа, россия, фсб, видео
ФСБ обнародовала кадры со вторым участником убийства Дугиной
ФСБ опубликовала видео с сообщником Натальи Вовк Богданом Цыганенко. По информации спецслужб, он вместе с Вовк изготовил взрывное устройство, которое было заложено под автомобиль Дугиной.
Где засветился украинский диверсант - смотри в видео.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.
Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.