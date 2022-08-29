https://sputnik-abkhazia.ru/20220829/fsb-ubiystvo-duginoy-gotovil-v-moskve-esche-odin-chlen-ukrainskoy-diversionnoy-gruppy-1041206132.html

ФСБ: убийство Дугиной готовил в Москве еще один член украинской диверсионной группы

ФСБ: убийство Дугиной готовил в Москве еще один член украинской диверсионной группы

Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. 29.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной готовил вместе с Натальей Вовк в Москве еще один член украинской диверсионной группы, уехавший из России за день до подрыва, сообщает ЦОС ФСБ России.По данным ведомства, гражданин Украины Богдан Цыганенко, 1978 года рождения, прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной.Уточняется, что Цыганенко обеспечил исполнительнице преступления Наталью Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также совместно с Вовк собрал самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы.Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

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