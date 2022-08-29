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ФСБ: убийство Дугиной готовил в Москве еще один член украинской диверсионной группы
ФСБ: убийство Дугиной готовил в Москве еще один член украинской диверсионной группы
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. 29.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-29T10:20+0300
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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной готовил вместе с Натальей Вовк в Москве еще один член украинской диверсионной группы, уехавший из России за день до подрыва, сообщает ЦОС ФСБ России.По данным ведомства, гражданин Украины Богдан Цыганенко, 1978 года рождения, прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной.Уточняется, что Цыганенко обеспечил исполнительнице преступления Наталью Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также совместно с Вовк собрал самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы.Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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фсб, россия, украина, александр дугин
фсб, россия, украина, александр дугин
ФСБ: убийство Дугиной готовил в Москве еще один член украинской диверсионной группы
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.
СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной готовил вместе с Натальей Вовк в Москве еще один член украинской диверсионной группы, уехавший из России за день до подрыва, сообщает ЦОС ФСБ России.
По данным ведомства, гражданин Украины Богдан Цыганенко, 1978 года рождения, прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной.
Уточняется, что Цыганенко обеспечил исполнительнице преступления Наталью Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также совместно с Вовк собрал самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы.
В ведомстве также отмечают, что в результате изучения камер видеонаблюдения подтверждено, что Вовк лично осуществляла наблюдение за Дарьей Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция.
Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.