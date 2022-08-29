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Коновалов об участии Украины в военных учениях в Грузии: выглядит смешно
Коновалов об участии Украины в военных учениях в Грузии: выглядит смешно
В эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов рассказал, с чем связано участие Украины в военных учениях Nobel Partner 2022, которые пройдут в Грузии. 29.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-29T10:59+0300
2022-08-29T10:59+0300
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В Грузии в шестой раз пройдут военные учения Nobel Partner 2022 (Достойный партнер), с участием представителей из 21 страны. Общее число заявленных военнослужащих составляет 2,4 тысячи человек. По мнению директора по развитию фонда содействия технологий XXI века Ивана Коновалова, из всех стран-участниц примечательна Украина.По мнению эксперта, учения не создают угрозу безопасности Южной Осетии и Абхазии. Благодаря наличию российских военных баз республикам не угрожает новый военный конфликт.
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подкасты, абхазия, грузия, южная осетия, украина, нато, сша, учения, аудио
Коновалов об участии Украины в военных учениях в Грузии: выглядит смешно
В эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов рассказал, с чем связано участие Украины в военных учениях Nobel Partner 2022, которые пройдут в Грузии.
В Грузии в шестой раз пройдут военные учения Nobel Partner 2022 (Достойный партнер), с участием представителей из 21 страны. Общее число заявленных военнослужащих составляет 2,4 тысячи человек. По мнению директора по развитию фонда содействия технологий XXI века Ивана Коновалова, из всех стран-участниц примечательна Украина.
"Вот этот аспект действительно интересен. Любой нормальный руководитель страны задаст себе вопрос: когда проблемы на моей территории, какое еще участие в подобных учениях? И почему-то украинская сторона отправляет туда людей. Выглядит смешно на фоне того, что происходит на Украине. Понятно что этим процессом управляют американцы, им не интересен сам результат. Им интересно только одно: собрать как можно больше стран, чтобы показать, что их позиция имеет такую серьезную поддержку", – сказал Коновалов.
По мнению эксперта, учения не создают угрозу безопасности Южной Осетии и Абхазии. Благодаря наличию российских военных баз республикам не угрожает новый военный конфликт.