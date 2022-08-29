Коновалов об участии Украины в военных учениях в Грузии: выглядит смешно

"Вот этот аспект действительно интересен. Любой нормальный руководитель страны задаст себе вопрос: когда проблемы на моей территории, какое еще участие в подобных учениях? И почему-то украинская сторона отправляет туда людей. Выглядит смешно на фоне того, что происходит на Украине. Понятно что этим процессом управляют американцы, им не интересен сам результат. Им интересно только одно: собрать как можно больше стран, чтобы показать, что их позиция имеет такую серьезную поддержку", – сказал Коновалов.