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Минобороны России: на юге провалилась попытка наступления ВСУ Украины
Минобороны России: на юге провалилась попытка наступления ВСУ Украины
В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. 29.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-29T21:29+0300
2022-08-29T21:29+0300
2022-08-29T21:29+0300
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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Вооруженные силы России отбили наступление войск Украины в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского, сообщили в Минобороны России.Войска Украины во время попытки наступления в Херсонской и Николаевской областях потеряли более 560 человек, 26 танков и два штурмовика.В Минобороны добавили, что "потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих", а попытка наступления с треском провалилась".
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министерство обороны рф, россия
министерство обороны рф, россия
Минобороны России: на юге провалилась попытка наступления ВСУ Украины
В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25.
СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Вооруженные силы России отбили наступление войск Украины в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского, сообщили в Минобороны России.
"Сегодня в течение дня по прямому указанию Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери... очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась", - сказали в ведомстве.
Войска Украины во время попытки наступления в Херсонской и Николаевской областях потеряли более 560 человек, 26 танков и два штурмовика.
В Минобороны добавили, что "потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих", а попытка наступления с треском провалилась".