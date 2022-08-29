https://sputnik-abkhazia.ru/20220829/minoborony-rossii-na-yuge-provalilas-popytka-nastupleniya-vsu-ukrainy-1041219003.html

Минобороны России: на юге провалилась попытка наступления ВСУ Украины

Минобороны России: на юге провалилась попытка наступления ВСУ Украины

В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. 29.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-29T21:29+0300

2022-08-29T21:29+0300

2022-08-29T21:29+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Вооруженные силы России отбили наступление войск Украины в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского, сообщили в Минобороны России.Войска Украины во время попытки наступления в Херсонской и Николаевской областях потеряли более 560 человек, 26 танков и два штурмовика.В Минобороны добавили, что "потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих", а попытка наступления с треском провалилась".

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