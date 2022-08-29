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Минобороны России: радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме

Минобороны России: радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме

Украина продолжает удары по Запорожской АЭС и обстрелы Энергодара. 29.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-29T14:20+0300

2022-08-29T14:20+0300

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министерство обороны рф

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украина

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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, персонал контролирует состояние станции, сообщили в Минобороны России.Два выпущенных украинской артиллерией снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции.Как уточнили в Минобороны, обстрелы жителей города Энергодар велись с огневых позиций войск Украины в районах населенных пунктов Никополь и Марганец в Днепропетровской области, на противоположном берегу Каховского водохранилища. В ходе контрбатарейной борьбы огневые средства противника на данных позициях были подавлены.

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