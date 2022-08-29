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Минобороны России: радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме
Минобороны России: радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме
Украина продолжает удары по Запорожской АЭС и обстрелы Энергодара. 29.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-29T14:20+0300
2022-08-29T14:20+0300
2022-08-29T14:20+0300
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украина
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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, персонал контролирует состояние станции, сообщили в Минобороны России.Два выпущенных украинской артиллерией снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции.Как уточнили в Минобороны, обстрелы жителей города Энергодар велись с огневых позиций войск Украины в районах населенных пунктов Никополь и Марганец в Днепропетровской области, на противоположном берегу Каховского водохранилища. В ходе контрбатарейной борьбы огневые средства противника на данных позициях были подавлены.
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MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Минобороны России: радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме
Украина продолжает удары по Запорожской АЭС и обстрелы Энергодара.
СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, персонал контролирует состояние станции, сообщили в Минобороны России.
"Штатный технический персонал Запорожской атомной электростанции продолжает контролировать ее техническое состояние и бесперебойную работу. Радиационная обстановка остается в норме", - сказали в ведомстве.
Два выпущенных украинской артиллерией снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции.
Как уточнили в Минобороны, обстрелы жителей города Энергодар велись с огневых позиций войск Украины в районах населенных пунктов Никополь и Марганец в Днепропетровской области, на противоположном берегу Каховского водохранилища. В ходе контрбатарейной борьбы огневые средства противника на данных позициях были подавлены.