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https://sputnik-abkhazia.ru/20220829/missiya-magate-pribudet-na-zaporozhskuyu-aes-na-tekuschey-nedeli-1041203781.html
Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС на текущей недели
Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС на текущей недели
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. 29.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-29T09:30+0300
2022-08-29T09:30+0300
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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации направляется на Запорожскую атомную электростанцию и прибудет на место на текущей неделе."Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже на пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе", - написал Гросси в Twitter.Ранее в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что власти региона готовы принять миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обеспечить им полную безопасность, но под вопросом остается, будет ли украинская сторона соблюдать "режим тишины" на момент пребывания иностранных гостей. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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украина, россия, политика, в мире
украина, россия, политика, в мире

Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС на текущей недели

09:30 29.08.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - Sputnik Абхазия, 1920, 29.08.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.
СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации направляется на Запорожскую атомную электростанцию и прибудет на место на текущей неделе.

"Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже на пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе", - написал Гросси в Twitter.
Ранее в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что власти региона готовы принять миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обеспечить им полную безопасность, но под вопросом остается, будет ли украинская сторона соблюдать "режим тишины" на момент пребывания иностранных гостей.

С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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