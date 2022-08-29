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Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС на текущей недели

Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС на текущей недели

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. 29.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-29T09:30+0300

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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия организации направляется на Запорожскую атомную электростанцию и прибудет на место на текущей неделе."Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже на пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе", - написал Гросси в Twitter.Ранее в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что власти региона готовы принять миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обеспечить им полную безопасность, но под вопросом остается, будет ли украинская сторона соблюдать "режим тишины" на момент пребывания иностранных гостей. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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