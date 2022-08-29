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В гостях у прошлого: заброшенный советский поселок в Абхазии

В гостях у прошлого: заброшенный советский поселок в Абхазии

В рамках проекта "Дежурный по району" съемочная группа Sputnik Абхазия побывала в гостях у жителей поселка Гудаахуч Галского района. 29.08.2022, Sputnik Абхазия

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В 1963 году в ныне Галский район по заданию компартии приехали первые рабочие для строительства перепадных ГЭС. Условия строительства были крайне тяжелые, место болотистое. Новый населенный пункт было решено назвать Приморск из-за близости к морю.Первые рабочие жили кто в палатках, кто в землянках. Позже в Приморске появились барачные дома, а затем и секционные. Поселок стал "жить" - в нем появились школа, ясли, детсады, клубы, кафе, магазины, спортивные площадки.Ситуация в корне изменилась после распада СССР в 1991 году. Финансирование строительства стало меньше, рабочие места сокращались, люди стали массово уезжать в Россию. Этому способствовала и нестабильная ситуация в регионе, грузинское население проводило политику вытеснения русского народа.В годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов поселок почти не пострадал, однако после войны мародеры разграбили практически все имущество.С годами Приморск все больше приходил в упадок. "Голые" здания, опустошенные квартиры, бесхозные дома, покрытые ржавчиной строения и всего 49 человек – так выглядит рабочий поселок сейчас.Подробнее о поселке и его жителях - в фотоленте Sputnik.

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