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В гостях у прошлого: заброшенный советский поселок в Абхазии
В гостях у прошлого: заброшенный советский поселок в Абхазии
В рамках проекта "Дежурный по району" съемочная группа Sputnik Абхазия побывала в гостях у жителей поселка Гудаахуч Галского района. 29.08.2022, Sputnik Абхазия
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В 1963 году в ныне Галский район по заданию компартии приехали первые рабочие для строительства перепадных ГЭС. Условия строительства были крайне тяжелые, место болотистое. Новый населенный пункт было решено назвать Приморск из-за близости к морю.Первые рабочие жили кто в палатках, кто в землянках. Позже в Приморске появились барачные дома, а затем и секционные. Поселок стал "жить" - в нем появились школа, ясли, детсады, клубы, кафе, магазины, спортивные площадки.Ситуация в корне изменилась после распада СССР в 1991 году. Финансирование строительства стало меньше, рабочие места сокращались, люди стали массово уезжать в Россию. Этому способствовала и нестабильная ситуация в регионе, грузинское население проводило политику вытеснения русского народа.В годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов поселок почти не пострадал, однако после войны мародеры разграбили практически все имущество.С годами Приморск все больше приходил в упадок. "Голые" здания, опустошенные квартиры, бесхозные дома, покрытые ржавчиной строения и всего 49 человек – так выглядит рабочий поселок сейчас.Подробнее о поселке и его жителях - в фотоленте Sputnik.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото, галский район, "дежурный по району", общество
фото , мультимедиа, абхазия, фото, галский район, "дежурный по району", общество

В гостях у прошлого: заброшенный советский поселок в Абхазии

18:10 29.08.2022 (обновлено: 18:22 29.08.2022)
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В рамках проекта "Дежурный по району" съемочная группа Sputnik Абхазия побывала в гостях у жителей поселка Гудаахуч Галского района.
В 1963 году в ныне Галский район по заданию компартии приехали первые рабочие для строительства перепадных ГЭС. Условия строительства были крайне тяжелые, место болотистое. Новый населенный пункт было решено назвать Приморск из-за близости к морю.
Первые рабочие жили кто в палатках, кто в землянках. Позже в Приморске появились барачные дома, а затем и секционные. Поселок стал "жить" - в нем появились школа, ясли, детсады, клубы, кафе, магазины, спортивные площадки.
Ситуация в корне изменилась после распада СССР в 1991 году. Финансирование строительства стало меньше, рабочие места сокращались, люди стали массово уезжать в Россию. Этому способствовала и нестабильная ситуация в регионе, грузинское население проводило политику вытеснения русского народа.
В годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов поселок почти не пострадал, однако после войны мародеры разграбили практически все имущество.
С годами Приморск все больше приходил в упадок. "Голые" здания, опустошенные квартиры, бесхозные дома, покрытые ржавчиной строения и всего 49 человек – так выглядит рабочий поселок сейчас.
Подробнее о поселке и его жителях - в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Марианна Кубрава

Эти заброшенные пятиэтажные дома находятся в селе Гудаахуч Галского района. В советское время оно называлось Приморск, это было одно из немногих сел района с выходом к морю.

Эти заброшенные пятиэтажные дома находятся в селе Гудаахуч Галского района. В советское время оно называлось Приморск, это было одно из немногих сел района с выходом к морю. - Sputnik Абхазия
1/17
© Sputnik / Марианна Кубрава

Эти заброшенные пятиэтажные дома находятся в селе Гудаахуч Галского района. В советское время оно называлось Приморск, это было одно из немногих сел района с выходом к морю.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Игорь Найверт – один из первых жителей села, переехал в Приморск из Алтайского края с мамой, когда ему было три года. Мама работала над строительством перепадных Ингурской ГЭС. В поселке проживали преимущественно специалисты, которые были задействованы в стройке ГЭС и обводных каналов. Приезжали они из регионов России.

Игорь Найверт – один из первых жителей села, переехал в Приморск из Алтайского края с мамой, когда ему было три года. Мама работала над строительством перепадных Ингурской ГЭС. В поселке проживали преимущественно специалисты, которые были задействованы в стройке ГЭС и обводных каналов. Приезжали они из регионов России. - Sputnik Абхазия
2/17
© Sputnik / Марианна Кубрава

Игорь Найверт – один из первых жителей села, переехал в Приморск из Алтайского края с мамой, когда ему было три года. Мама работала над строительством перепадных Ингурской ГЭС. В поселке проживали преимущественно специалисты, которые были задействованы в стройке ГЭС и обводных каналов. Приезжали они из регионов России.

© Sputnik / Марианна Кубрава

До распада СССР это был процветающий поселок городского типа с необходимой инфраструктурой. Большинство зданий сохранились в целости даже в годы Отечественной войны народа Абхазии, но после пострадали от мародерства.

До распада СССР это был процветающий поселок городского типа с необходимой инфраструктурой. Большинство зданий сохранились в целости даже в годы Отечественной войны народа Абхазии, но после пострадали от мародерства. - Sputnik Абхазия
3/17
© Sputnik / Марианна Кубрава

До распада СССР это был процветающий поселок городского типа с необходимой инфраструктурой. Большинство зданий сохранились в целости даже в годы Отечественной войны народа Абхазии, но после пострадали от мародерства.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Распад Советского Союза привел к распаду поселка, местные жители потеряли работу и источник финансирования и стали массово уезжать, оставляя за собой "голые" стены.

Распад Советского Союза привел к распаду поселка, местные жители потеряли работу и источник финансирования и стали массово уезжать, оставляя за собой &quot;голые&quot; стены. - Sputnik Абхазия
4/17
© Sputnik / Марианна Кубрава

Распад Советского Союза привел к распаду поселка, местные жители потеряли работу и источник финансирования и стали массово уезжать, оставляя за собой "голые" стены.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Александра Усольцева живет в поселке уже 60 лет. Она приехала в Приморск вслед за мужем, когда в селе еще не было ни домов, ни школ, ни магазинов. Семья жила в палатке, затем долгое время в вагончике. Сейчас Усольцева живет в поселке одна, но уезжать из родных мест не намерена.

Александра Усольцева живет в поселке уже 60 лет. Она приехала в Приморск вслед за мужем, когда в селе еще не было ни домов, ни школ, ни магазинов. Семья жила в палатке, затем долгое время в вагончике. Сейчас Усольцева живет в поселке одна, но уезжать из родных мест не намерена. - Sputnik Абхазия
5/17
© Sputnik / Марианна Кубрава

Александра Усольцева живет в поселке уже 60 лет. Она приехала в Приморск вслед за мужем, когда в селе еще не было ни домов, ни школ, ни магазинов. Семья жила в палатке, затем долгое время в вагончике. Сейчас Усольцева живет в поселке одна, но уезжать из родных мест не намерена.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В конце 1960-х в поселке появились первые пятиэтажки, в квартиры заселили семьи рабочих. Сейчас почти все квартиры пусты, в Приморске проживают всего 49 человек.

В конце 1960-х в поселке появились первые пятиэтажки, в квартиры заселили семьи рабочих. Сейчас почти все квартиры пусты, в Приморске проживают всего 49 человек. - Sputnik Абхазия
6/17
© Sputnik / Марианна Кубрава

В конце 1960-х в поселке появились первые пятиэтажки, в квартиры заселили семьи рабочих. Сейчас почти все квартиры пусты, в Приморске проживают всего 49 человек.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В советское время в поселке были два клуба, где показывали кино, устраивали концерты, приезжал цирк. В Доме культуры сохранились лишь настенные рисунки.

В советское время в поселке были два клуба, где показывали кино, устраивали концерты, приезжал цирк. В Доме культуры сохранились лишь настенные рисунки. - Sputnik Абхазия
7/17
© Sputnik / Марианна Кубрава

В советское время в поселке были два клуба, где показывали кино, устраивали концерты, приезжал цирк. В Доме культуры сохранились лишь настенные рисунки.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Вместо зрителей и артистов по заброшке гуляет очень крупный и очень рогатый скот, удивленный новым лицам.

Вместо зрителей и артистов по заброшке гуляет очень крупный и очень рогатый скот, удивленный новым лицам. - Sputnik Абхазия
8/17
© Sputnik / Марианна Кубрава

Вместо зрителей и артистов по заброшке гуляет очень крупный и очень рогатый скот, удивленный новым лицам.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Большинство местных держат свое хозяйство, огород. Зачастую это их единственный источник выживания и заработка.

Большинство местных держат свое хозяйство, огород. Зачастую это их единственный источник выживания и заработка. - Sputnik Абхазия
9/17
© Sputnik / Марианна Кубрава

Большинство местных держат свое хозяйство, огород. Зачастую это их единственный источник выживания и заработка.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Соседями жители пятиэтажек похвастаться не могут, но, как признаются сами, свой покой и чистый воздух променять на лучшие условия не готовы.

Соседями жители пятиэтажек похвастаться не могут, но, как признаются сами, свой покой и чистый воздух променять на лучшие условия не готовы. - Sputnik Абхазия
10/17
© Sputnik / Марианна Кубрава

Соседями жители пятиэтажек похвастаться не могут, но, как признаются сами, свой покой и чистый воздух променять на лучшие условия не готовы.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Приморчане рады новым лицам, как никто другой. Они не стесняются камер и неловких вопросов, о своей былой красочной жизни тут рассказывают с охотой.

Приморчане рады новым лицам, как никто другой. Они не стесняются камер и неловких вопросов, о своей былой красочной жизни тут рассказывают с охотой. - Sputnik Абхазия
11/17
© Sputnik / Марианна Кубрава

Приморчане рады новым лицам, как никто другой. Они не стесняются камер и неловких вопросов, о своей былой красочной жизни тут рассказывают с охотой.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Домашние животные же более насторожены, "пришлые" доверия у них не вызывают.

Домашние животные же более насторожены, &quot;пришлые&quot; доверия у них не вызывают. - Sputnik Абхазия
12/17
© Sputnik / Марианна Кубрава

Домашние животные же более насторожены, "пришлые" доверия у них не вызывают.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Так сейчас выглядят барачные дома, которые в свое время заменили рабочим палатки. В одном из таких и живет Игорь Найверт с матерью.

Так сейчас выглядят барачные дома, которые в свое время заменили рабочим палатки. В одном из таких и живет Игорь Найверт с матерью. - Sputnik Абхазия
13/17
© Sputnik / Марианна Кубрава

Так сейчас выглядят барачные дома, которые в свое время заменили рабочим палатки. В одном из таких и живет Игорь Найверт с матерью.

© Sputnik / Марианна Кубрава

А это Таисия Павловна. Когда-то она приехала в близлежащий эфиро-масляный совхоз на заработки. Несколько раз уезжала в Россию за лучшей жизнью, но, как признается, поняла, что лучше места ей не найти. Дети зовут Таисию жить к себе в Россию, но она уговорам не поддается.

А это Таисия Павловна. Когда-то она приехала в близлежащий эфиро-масляный совхоз на заработки. Несколько раз уезжала в Россию за лучшей жизнью, но, как признается, поняла, что лучше места ей не найти. Дети зовут Таисию жить к себе в Россию, но она уговорам не поддается. - Sputnik Абхазия
14/17
© Sputnik / Марианна Кубрава

А это Таисия Павловна. Когда-то она приехала в близлежащий эфиро-масляный совхоз на заработки. Несколько раз уезжала в Россию за лучшей жизнью, но, как признается, поняла, что лучше места ей не найти. Дети зовут Таисию жить к себе в Россию, но она уговорам не поддается.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Почту в Приморск никто уже давно не возит. А вот со связью проблем нет, интернет работает, электроэнергии достаточно.

Почту в Приморск никто уже давно не возит. А вот со связью проблем нет, интернет работает, электроэнергии достаточно. - Sputnik Абхазия
15/17
© Sputnik / Марианна Кубрава

Почту в Приморск никто уже давно не возит. А вот со связью проблем нет, интернет работает, электроэнергии достаточно.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Галина и Валентина дружат уже больше 50 лет. Когда-то они работали на стройке, воспитывали детей в поселке. Сейчас они на пенсии, и все, о чем мечтают женщины, – провести к поселку хорошую дорогу, решить проблему с подтоплениями от обводного канала и построить в Приморске продуктовый магазин.

Галина и Валентина дружат уже больше 50 лет. Когда-то они работали на стройке, воспитывали детей в поселке. Сейчас они на пенсии, и все, о чем мечтают женщины, – провести к поселку хорошую дорогу, решить проблему с подтоплениями от обводного канала и построить в Приморске продуктовый магазин. - Sputnik Абхазия
16/17
© Sputnik / Марианна Кубрава

Галина и Валентина дружат уже больше 50 лет. Когда-то они работали на стройке, воспитывали детей в поселке. Сейчас они на пенсии, и все, о чем мечтают женщины, – провести к поселку хорошую дорогу, решить проблему с подтоплениями от обводного канала и построить в Приморске продуктовый магазин.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Жизнь в Приморске как будто не подвластна времени. В домах "черно-белый" интерьер, ты словно оказываешься в советском кино. Приморск – еще одно забытое людьми место в Абхазии, которому есть что рассказать.

Жизнь в Приморске как будто не подвластна времени. В домах &quot;черно-белый&quot; интерьер, ты словно оказываешься в советском кино. Приморск – еще одно забытое людьми место в Абхазии, которому есть что рассказать. - Sputnik Абхазия
17/17
© Sputnik / Марианна Кубрава

Жизнь в Приморске как будто не подвластна времени. В домах "черно-белый" интерьер, ты словно оказываешься в советском кино. Приморск – еще одно забытое людьми место в Абхазии, которому есть что рассказать.

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