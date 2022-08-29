В гостях у прошлого: заброшенный советский поселок в Абхазии
Эти заброшенные пятиэтажные дома находятся в селе Гудаахуч Галского района. В советское время оно называлось Приморск, это было одно из немногих сел района с выходом к морю.
Эти заброшенные пятиэтажные дома находятся в селе Гудаахуч Галского района. В советское время оно называлось Приморск, это было одно из немногих сел района с выходом к морю.
Игорь Найверт – один из первых жителей села, переехал в Приморск из Алтайского края с мамой, когда ему было три года. Мама работала над строительством перепадных Ингурской ГЭС. В поселке проживали преимущественно специалисты, которые были задействованы в стройке ГЭС и обводных каналов. Приезжали они из регионов России.
Игорь Найверт – один из первых жителей села, переехал в Приморск из Алтайского края с мамой, когда ему было три года. Мама работала над строительством перепадных Ингурской ГЭС. В поселке проживали преимущественно специалисты, которые были задействованы в стройке ГЭС и обводных каналов. Приезжали они из регионов России.
До распада СССР это был процветающий поселок городского типа с необходимой инфраструктурой. Большинство зданий сохранились в целости даже в годы Отечественной войны народа Абхазии, но после пострадали от мародерства.
До распада СССР это был процветающий поселок городского типа с необходимой инфраструктурой. Большинство зданий сохранились в целости даже в годы Отечественной войны народа Абхазии, но после пострадали от мародерства.
Распад Советского Союза привел к распаду поселка, местные жители потеряли работу и источник финансирования и стали массово уезжать, оставляя за собой "голые" стены.
Распад Советского Союза привел к распаду поселка, местные жители потеряли работу и источник финансирования и стали массово уезжать, оставляя за собой "голые" стены.
Александра Усольцева живет в поселке уже 60 лет. Она приехала в Приморск вслед за мужем, когда в селе еще не было ни домов, ни школ, ни магазинов. Семья жила в палатке, затем долгое время в вагончике. Сейчас Усольцева живет в поселке одна, но уезжать из родных мест не намерена.
Александра Усольцева живет в поселке уже 60 лет. Она приехала в Приморск вслед за мужем, когда в селе еще не было ни домов, ни школ, ни магазинов. Семья жила в палатке, затем долгое время в вагончике. Сейчас Усольцева живет в поселке одна, но уезжать из родных мест не намерена.
В конце 1960-х в поселке появились первые пятиэтажки, в квартиры заселили семьи рабочих. Сейчас почти все квартиры пусты, в Приморске проживают всего 49 человек.
В конце 1960-х в поселке появились первые пятиэтажки, в квартиры заселили семьи рабочих. Сейчас почти все квартиры пусты, в Приморске проживают всего 49 человек.
В советское время в поселке были два клуба, где показывали кино, устраивали концерты, приезжал цирк. В Доме культуры сохранились лишь настенные рисунки.
В советское время в поселке были два клуба, где показывали кино, устраивали концерты, приезжал цирк. В Доме культуры сохранились лишь настенные рисунки.
Вместо зрителей и артистов по заброшке гуляет очень крупный и очень рогатый скот, удивленный новым лицам.
Вместо зрителей и артистов по заброшке гуляет очень крупный и очень рогатый скот, удивленный новым лицам.
Большинство местных держат свое хозяйство, огород. Зачастую это их единственный источник выживания и заработка.
Большинство местных держат свое хозяйство, огород. Зачастую это их единственный источник выживания и заработка.
Соседями жители пятиэтажек похвастаться не могут, но, как признаются сами, свой покой и чистый воздух променять на лучшие условия не готовы.
Соседями жители пятиэтажек похвастаться не могут, но, как признаются сами, свой покой и чистый воздух променять на лучшие условия не готовы.
Приморчане рады новым лицам, как никто другой. Они не стесняются камер и неловких вопросов, о своей былой красочной жизни тут рассказывают с охотой.
Приморчане рады новым лицам, как никто другой. Они не стесняются камер и неловких вопросов, о своей былой красочной жизни тут рассказывают с охотой.
Домашние животные же более насторожены, "пришлые" доверия у них не вызывают.
Домашние животные же более насторожены, "пришлые" доверия у них не вызывают.
Так сейчас выглядят барачные дома, которые в свое время заменили рабочим палатки. В одном из таких и живет Игорь Найверт с матерью.
Так сейчас выглядят барачные дома, которые в свое время заменили рабочим палатки. В одном из таких и живет Игорь Найверт с матерью.
А это Таисия Павловна. Когда-то она приехала в близлежащий эфиро-масляный совхоз на заработки. Несколько раз уезжала в Россию за лучшей жизнью, но, как признается, поняла, что лучше места ей не найти. Дети зовут Таисию жить к себе в Россию, но она уговорам не поддается.
А это Таисия Павловна. Когда-то она приехала в близлежащий эфиро-масляный совхоз на заработки. Несколько раз уезжала в Россию за лучшей жизнью, но, как признается, поняла, что лучше места ей не найти. Дети зовут Таисию жить к себе в Россию, но она уговорам не поддается.
Почту в Приморск никто уже давно не возит. А вот со связью проблем нет, интернет работает, электроэнергии достаточно.
Почту в Приморск никто уже давно не возит. А вот со связью проблем нет, интернет работает, электроэнергии достаточно.
Галина и Валентина дружат уже больше 50 лет. Когда-то они работали на стройке, воспитывали детей в поселке. Сейчас они на пенсии, и все, о чем мечтают женщины, – провести к поселку хорошую дорогу, решить проблему с подтоплениями от обводного канала и построить в Приморске продуктовый магазин.
Галина и Валентина дружат уже больше 50 лет. Когда-то они работали на стройке, воспитывали детей в поселке. Сейчас они на пенсии, и все, о чем мечтают женщины, – провести к поселку хорошую дорогу, решить проблему с подтоплениями от обводного канала и построить в Приморске продуктовый магазин.
Жизнь в Приморске как будто не подвластна времени. В домах "черно-белый" интерьер, ты словно оказываешься в советском кино. Приморск – еще одно забытое людьми место в Абхазии, которому есть что рассказать.
Жизнь в Приморске как будто не подвластна времени. В домах "черно-белый" интерьер, ты словно оказываешься в советском кино. Приморск – еще одно забытое людьми место в Абхазии, которому есть что рассказать.