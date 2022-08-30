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Ардзинба рассказал об угрозах украинских радикалов и националистов

Ардзинба рассказал об угрозах украинских радикалов и националистов

СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Глава МИД Абхазии рассказал, что с 2015 года, когда занимался гуманитарными контактами в пространстве СНГ, получает угрозы со стороны... 30.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Глава МИД Абхазии рассказал, что с 2015 года, когда занимался гуманитарными контактами в пространстве СНГ, получает угрозы со стороны украинских радикалов и националистов, а с началом специальной военной операции - практически ежедневно. Об этом он заявил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым”.Он также выразил соболезнования по поводу гибели Дарьи Дугиной, которую хорошо знал. Он подчеркнул, что украинские радикалы, националисты используют свои традиционные инструменты - это убийства, это угрозы.“Но это нас не останавливает, ни в коем случае не влияет на наше поведение. Мы будем только наращивать и продолжать нашу работу”, - подчеркнул министр. Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.

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