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Ардзинба: спецоперация должна заложить фундамент для новой международной системы
Ардзинба: спецоперация должна заложить фундамент для новой международной системы
Глава внешнеполитического ведомства Абхазии выступил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым” глава МИД Инал Ардзинба. 30.08.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Специальная военная операция России по защите Донбасса должна заложить фундамент для новой международной системы, заявил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым” глава МИД Инал Ардзинба.Он отметил, что Абхазия полностью поддерживает подход, при котором в мире будет установлена многополярность. По мнению главы МИД, Россия запустила глобальный процесс борьбы с международной несправедливостью, и Абхазия полностью это поддерживает. "Вот первый шаг, мне кажется, сделан. Это специальная военная операция, которая должна заложить фундамент для новой международной системы, более справедливой, более сбалансированной, где малые народы тоже будут иметь свое гармоничное представительство”, - сказал Ардзинба.Кроме того, министр еще раз подтвердил поддержку Абхазией специальной военной операции и подчеркнул, что подавляющее большинство населения это поддерживает. "По поручению президента Республики Абхазия, мы продолжаем работу по гуманитарной поддержке Донбасса. В самое ближайшее время будет формировать очередной этап гуманитарной помощи, и будем максимально наращивать эту поддержку, и максимально содействовать поддержке Донбасса”, - добавил глава МИД.
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россия, абхазия, мид абхазии, инал ардзинба, украина
россия, абхазия, мид абхазии, инал ардзинба, украина

Ардзинба: спецоперация должна заложить фундамент для новой международной системы

00:37 30.08.2022 (обновлено: 00:43 30.08.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Инал Ардзинба
Инал Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 30.08.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Глава внешнеполитического ведомства Абхазии выступил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым” глава МИД Инал Ардзинба.
СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Специальная военная операция России по защите Донбасса должна заложить фундамент для новой международной системы, заявил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым” глава МИД Инал Ардзинба.
Он отметил, что Абхазия полностью поддерживает подход, при котором в мире будет установлена многополярность.
По мнению главы МИД, Россия запустила глобальный процесс борьбы с международной несправедливостью, и Абхазия полностью это поддерживает.
"Вот первый шаг, мне кажется, сделан. Это специальная военная операция, которая должна заложить фундамент для новой международной системы, более справедливой, более сбалансированной, где малые народы тоже будут иметь свое гармоничное представительство”, - сказал Ардзинба.
Кроме того, министр еще раз подтвердил поддержку Абхазией специальной военной операции и подчеркнул, что подавляющее большинство населения это поддерживает.
"По поручению президента Республики Абхазия, мы продолжаем работу по гуманитарной поддержке Донбасса. В самое ближайшее время будет формировать очередной этап гуманитарной помощи, и будем максимально наращивать эту поддержку, и максимально содействовать поддержке Донбасса”, - добавил глава МИД.
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