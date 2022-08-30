Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с днем рождения

"Ваш жизненный путь неразрывно связан с беззаветным служением своему народу и Отечеству. Вы являетесь ярким примером национального лидера, чья мудрость, все силы и опыт неустанно направлены на развитие и укрепление страны, повышение благосостояния граждан", – говорится в поздравлении.