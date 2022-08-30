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Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с днем рождения
Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с днем рождения
Главе Белоруссии в этом году исполнилось 68 лет. 30.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-30T16:00+0300
2022-08-30T16:00+0300
2022-08-30T17:20+0300
аслан бжания
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СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.Также Аслан Бжания пожелал своему белорусскому коллеге мира, благополучия, крепкого здоровья и плодотворного труда на благо страны.
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аслан бжания
Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с днем рождения
16:00 30.08.2022 (обновлено: 17:20 30.08.2022)
Главе Белоруссии в этом году исполнилось 68 лет.
СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.
"Ваш жизненный путь неразрывно связан с беззаветным служением своему народу и Отечеству. Вы являетесь ярким примером национального лидера, чья мудрость, все силы и опыт неустанно направлены на развитие и укрепление страны, повышение благосостояния граждан", – говорится в поздравлении.
Также Аслан Бжания пожелал своему белорусскому коллеге мира, благополучия, крепкого здоровья и плодотворного труда на благо страны.