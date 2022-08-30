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Более 800 случаев COVID-19 выявлено в Абхазии за неделю
Более 800 случаев COVID-19 выявлено в Абхазии за неделю
Всего в Абхазии с начала пандемии выявлено 56 179 случаев заражения, 693 из них оказались летальными. 30.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-30T19:12+0300
2022-08-30T19:12+0300
2022-08-30T19:12+0300
в абхазии
абхазия
новости
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. За неделю, с 22 по 30 августа, в Абхазии выявлено 875 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав республики.ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию сейчас можно сдать во всех районах республики как по направлению врача, так и при наличии симптомов. В случае положительного теста, необходимо соблюдать 14-дневный карантин, по истечению срока повторно сдавать тест необязательно.Кроме того, по всей Абхазии продолжает действовать единый номер телефона горячей линии по коронавирусной инфекции - 0303.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19
абхазия, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19
Более 800 случаев COVID-19 выявлено в Абхазии за неделю
Всего в Абхазии с начала пандемии выявлено 56 179 случаев заражения, 693 из них оказались летальными.
СУХУМ, 30 авг - Sputnik.
За неделю, с 22 по 30 августа, в Абхазии выявлено 875 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает
Минздрав республики.
Сейчас на стационарном лечении в Гудаутском ковидном госпитале находятся 16 пациентов.
ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию сейчас можно сдать во всех районах республики как по направлению врача, так и при наличии симптомов. В случае положительного теста, необходимо соблюдать 14-дневный карантин, по истечению срока повторно сдавать тест необязательно.
Кроме того, по всей Абхазии продолжает действовать единый номер телефона горячей линии по коронавирусной инфекции - 0303.