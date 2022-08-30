https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/grazhdanin-i-nachalnik-vozba-o-pozharnoy-bezopasnosti-v-detskikh-uchrezhdeniyakh-abkhazii--1041209899.html

Гражданин и начальник: Возба о пожарной безопасности в детских учреждениях Абхазии

Гражданин и начальник: Возба о пожарной безопасности в детских учреждениях Абхазии

Насколько детские образовательные учреждения Абхазии безопасны, соблюдают правила пожарной безопасности, в эфире радио Sputnik рассказал начальник управления... 30.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-30T10:26+0300

2022-08-30T10:26+0300

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Гражданин и начальник: Возба о пожарной безопасности в детских учреждениях Абхазии Гражданин и начальник: Возба о пожарной безопасности в детских учреждениях Абхазии

МЧС Абхазии регулярно проверяет школы и детские сады на предмет пожарной безопасности. Что выявляют проверки, какие важные правила поведения в случае возникновения пожара должны знать и дети, и работники школ, рассказал начальник управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии Омар Возба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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