https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/grazhdanin-i-nachalnik-vozba-o-pozharnoy-bezopasnosti-v-detskikh-uchrezhdeniyakh-abkhazii--1041209899.html
Гражданин и начальник: Возба о пожарной безопасности в детских учреждениях Абхазии
Гражданин и начальник: Возба о пожарной безопасности в детских учреждениях Абхазии
Насколько детские образовательные учреждения Абхазии безопасны, соблюдают правила пожарной безопасности, в эфире радио Sputnik рассказал начальник управления... 30.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-30T10:26+0300
2022-08-30T10:26+0300
2022-08-30T11:29+0300
радио
подкасты
абхазия
мчс абхазии
гражданин и начальник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/1d/1041209746_0:223:899:729_1920x0_80_0_0_fa1f5e5ebac9c520157aaa92dd7885e8.jpg
Гражданин и начальник: Возба о пожарной безопасности в детских учреждениях Абхазии
Гражданин и начальник: Возба о пожарной безопасности в детских учреждениях Абхазии
МЧС Абхазии регулярно проверяет школы и детские сады на предмет пожарной безопасности. Что выявляют проверки, какие важные правила поведения в случае возникновения пожара должны знать и дети, и работники школ, рассказал начальник управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии Омар Возба. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/1d/1041209746_0:139:899:813_1920x0_80_0_0_508a32b1533c2d47baf0b624b18d3ed1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, мчс абхазии, аудио, гражданин и начальник
подкасты, абхазия, мчс абхазии, аудио, гражданин и начальник
Гражданин и начальник: Возба о пожарной безопасности в детских учреждениях Абхазии
10:26 30.08.2022 (обновлено: 11:29 30.08.2022)
Насколько детские образовательные учреждения Абхазии безопасны, соблюдают правила пожарной безопасности, в эфире радио Sputnik рассказал начальник управления государственного пожарного надзора МЧС республики Омар Возба.
МЧС Абхазии регулярно проверяет школы и детские сады на предмет пожарной безопасности. Что выявляют проверки, какие важные правила поведения в случае возникновения пожара должны знать и дети, и работники школ, рассказал начальник управления государственного пожарного надзора МЧС Абхазии Омар Возба.
Подробности слушайте в аудиофайле
.