https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/lev-kvitsiniya-obsudil-voprosy-sotrudnichestva-s-glavoy-mchs-rossii-1041231707.html

Лев Квициния обсудил вопросы сотрудничества с главой МЧС России

Лев Квициния обсудил вопросы сотрудничества с главой МЧС России

Во время встречи было подчеркнуто обоюдное желание сторон развивать и укреплять межведомственное сотрудничество. 30.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-30T20:13+0300

2022-08-30T20:13+0300

2022-08-30T20:13+0300

в абхазии

абхазия

россия

мчс абхазии

мчс россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/1d/1039885108_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_80b1f455bc12734fdacd089c886da938.jpg

СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния встретился в Москве со своим российским коллегой Александром Куренковым, сообщает пресс-служба ведомства. Также сообщается, что в связи с этим вопрос пересечения российско-абхазской границы будет "прорабатываться с особой интенсивностью".Кроме того, главы спасательных ведомств обсудили вопрос создания на территории Абхазии совместной базы, которая включит в себя и реабилитационный центр для спасателей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220829/spasateli-mchs-potushili-pozhar-v-sukhume-ugrozhavshiy-zhilym-domam-1041211880.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, мчс абхазии, мчс россии, новости