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Лев Квициния обсудил вопросы сотрудничества с главой МЧС России
Лев Квициния обсудил вопросы сотрудничества с главой МЧС России
Во время встречи было подчеркнуто обоюдное желание сторон развивать и укреплять межведомственное сотрудничество. 30.08.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния встретился в Москве со своим российским коллегой Александром Куренковым, сообщает пресс-служба ведомства. Также сообщается, что в связи с этим вопрос пересечения российско-абхазской границы будет "прорабатываться с особой интенсивностью".Кроме того, главы спасательных ведомств обсудили вопрос создания на территории Абхазии совместной базы, которая включит в себя и реабилитационный центр для спасателей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220829/spasateli-mchs-potushili-pozhar-v-sukhume-ugrozhavshiy-zhilym-domam-1041211880.html
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абхазия, россия, мчс абхазии, мчс россии, новости

Лев Квициния обсудил вопросы сотрудничества с главой МЧС России

20:13 30.08.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Лев Квициния
Лев Квициния - Sputnik Абхазия, 1920, 30.08.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Во время встречи было подчеркнуто обоюдное желание сторон развивать и укреплять межведомственное сотрудничество.
СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния встретился в Москве со своим российским коллегой Александром Куренковым, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, были затронуты вопросы приграничного сотрудничества, проведения совместных учений, выработка механизмов оказания взаимной помощи в случае чрезвычайных ситуаций.

Также сообщается, что в связи с этим вопрос пересечения российско-абхазской границы будет "прорабатываться с особой интенсивностью".
Кроме того, главы спасательных ведомств обсудили вопрос создания на территории Абхазии совместной базы, которая включит в себя и реабилитационный центр для спасателей.
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