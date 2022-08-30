https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/pravitelstvo-rossii-utverdilo-proizvodstvennyy-kalendar-na-2023-god-1041223211.html
Правительство России утвердило производственный календарь на 2023 год
Правительство России утвердило производственный календарь на 2023 год
В 2023 году россиян ждет 26 праздничных нерабочих дней. 30.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-30T11:58+0300
2022-08-30T11:58+0300
2022-08-30T11:58+0300
россия
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2023 году, сообщает сайт правительства.В новогодние праздники россияне будут отдыхать с 31 декабря 2022 года до 8 января 2023 года. Нерабочими днями будут также период с 23 по 26 февраля, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября, а также 8 марта.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, выходные, новости
россия, выходные, новости
Правительство России утвердило производственный календарь на 2023 год
В 2023 году россиян ждет 26 праздничных нерабочих дней.
СУХУМ, 30 авг - Sputnik.
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2023 году, сообщает
сайт правительства.
Так как в 2023 году праздничные нерабочие дни выпадают на воскресенье, их перенесли на пятницу, 24 февраля и понедельник, 8 мая.
В новогодние праздники россияне будут отдыхать с 31 декабря 2022 года до 8 января 2023 года.
Нерабочими днями будут также период с 23 по 26 февраля, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября, а также 8 марта.