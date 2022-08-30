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Ромашкин о перспективах бархатного сезона в Абхазии: уже не из чего выбрать

Ромашкин о перспективах бархатного сезона в Абхазии: уже не из чего выбрать

О прогнозах на турсезон предстоящей осенью в эфире радио Sputnik рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. 30.08.2022, Sputnik Абхазия

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Ромашкин о турпотоке в Абхазию осенью: уже не из чего выбрать Ромашкин о турпотоке в Абхазию осенью: уже не из чего выбрать

Абхазия вошла в пятерку самых бронируемых направлений для путешествия в бархатный сезон, сообщает Ассоциация туроператоров России. Первое место в рейтинге получил Сочи, Абхазия заняла вторую строчку в рейтинге – в этом ей помогли расположенный недалеко от границы сочинский аэропорт, в который прилетает большая часть туристов, и более низкие цены по сравнению с другими курортами Краснодарского края.Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в эфире радио Sputnik Абхазия сообщил, что по итогам летнего сезона наблюдается рост турпотока в Абхазию по сравнению с 2021 годом на 10-12 процентов. "Примерно такая же прибавка будет в бархатный сезон. Абхазия привлекает туристов более теплым морем, что важно особенно в бархатный сезон, когда море остывает. В Абхазии люди купаются на две недели дольше, чем даже в соседнем Адлере. Во-вторых, есть важная экономическая причина – в Абхазии, несмотря на то, что цены выросли, по-прежнему дешевле, чем в Сочи, Адлере. И разница довольно существенная. По сопоставимым отелям 3-4 звезды мы видим разницу в 15 процентов. Это достаточно большие деньги. В кризис, когда люди начали в какой-то мере думать об экономии на поездках, бюджетный отдых привлек дополнительных туристов", – рассказал Ромашкин. Он сообщил, что на осень в Абхазии распроданы все брони в отели. Подробности слушайте в аудиофайле.

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