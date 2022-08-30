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Скончался Михаил Горбачев
Скончался Михаил Горбачев
Известнейший политик ушел из жизни на 92 году жизни. 30.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-30T23:40+0300
2022-08-30T23:40+0300
2022-08-30T23:47+0300
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россия
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центральной клинической больницы.Михаил Горбачев был выдающимся советским и российским политическим деятелем. Его правление знаменовалось важнейшими геополитическими событиями, как окончание холодной войны, вывод советских войск из Афганистана и распад СССР. Ему был 91 год.
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новости, россия
Скончался Михаил Горбачев
23:40 30.08.2022 (обновлено: 23:47 30.08.2022)
Известнейший политик ушел из жизни на 92 году жизни.
СУХУМ, 30 авг - Sputnik
. Первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни, сообщает РИА Новости
со ссылкой на представителя Центральной клинической больницы.
"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", - сказали журналистам в ЦКБ.
Михаил Горбачев был выдающимся советским и российским политическим деятелем. Его правление знаменовалось важнейшими геополитическими событиями, как окончание холодной войны, вывод советских войск из Афганистана и распад СССР. Ему был 91 год.