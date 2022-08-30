https://sputnik-abkhazia.ru/20220830/skonchalsya-mikhail-gorbachev-1041233868.html

Скончался Михаил Горбачев

Скончался Михаил Горбачев

Известнейший политик ушел из жизни на 92 году жизни. 30.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-30T23:40+0300

2022-08-30T23:40+0300

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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центральной клинической больницы.Михаил Горбачев был выдающимся советским и российским политическим деятелем. Его правление знаменовалось важнейшими геополитическими событиями, как окончание холодной войны, вывод советских войск из Афганистана и распад СССР. Ему был 91 год.

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