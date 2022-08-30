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Турбаза: Чурина о бархатном сезоне в Абхазии
Турбаза: Чурина о бархатном сезоне в Абхазии
О специфике бархатного сезона в Абхазии, о ресурсах, которые можно задействовать в этот период, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказала завкафедрой... 30.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-30T15:33+0300
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Турбаза: Чурина о бархатном сезоне в Абхазии
Турбаза: Чурина о бархатном сезоне в Абхазии
Специфика бархатного сезона в том, что отдых покидают родители с детьми-школьниками, студенты. Меняется целевая группа отдыхающих на молодые семьи с детьми-дошкольниками, на пенсионеров. И отдых протекает уже не в жаркую погоду. Таким образом, бархатный сезон характеризуют два отличия – возрастной и климатический, отметила Елена Чурина. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Турбаза: Чурина о бархатном сезоне в Абхазии
15:33 30.08.2022 (обновлено: 15:39 30.08.2022)
О специфике бархатного сезона в Абхазии, о ресурсах, которые можно задействовать в этот период, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказала завкафедрой инновационного предпринимательства Санкт-Петербургского института бизнеса и инноваций Елена Чурина.
Специфика бархатного сезона в том, что отдых покидают родители с детьми-школьниками, студенты. Меняется целевая группа отдыхающих на молодые семьи с детьми-дошкольниками, на пенсионеров. И отдых протекает уже не в жаркую погоду. Таким образом, бархатный сезон характеризуют два отличия – возрастной и климатический, отметила Елена Чурина.
Подробности слушайте в аудиофайле.