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Флорист рассказала, какие цветы дарят учителям
Флорист рассказала, какие цветы дарят учителям
Букет для учителя – один из главных атрибутов Дня знаний. Что в тренде в этом году и в какую сумму обойдется букет для учителя, в интервью радио Sputnik... 31.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-31T16:55+0300
2022-08-31T16:55+0300
2022-08-31T16:55+0300
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Какалия о цветах к 1 сентября
Какалия о цветах к 1 сентября
Она отметила, что в этом году после двухлетнего перерыва вновь наблюдается цветочный ажиотаж перед началом учебного года. В основном заказывают букеты от всего класса. Букеты в этом году обойдутся дороже, чем раньше, так как закупочная цена выросла. Откуда привозят цветы, как педагогу нужно подготовиться к тому, чтобы красивые подарки сохранились дольше, каковы тренды на букеты?Обо всем этом слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, день знаний, цветы, аудио
подкасты, абхазия, день знаний, цветы, аудио
Флорист рассказала, какие цветы дарят учителям
Букет для учителя – один из главных атрибутов Дня знаний. Что в тренде в этом году и в какую сумму обойдется букет для учителя, в интервью радио Sputnik рассказала владелица салона флористики и декора Элита Какалия-Хурхумал.
Она отметила, что в этом году после двухлетнего перерыва вновь наблюдается цветочный ажиотаж перед началом учебного года. В основном заказывают букеты от всего класса.
Букеты в этом году обойдутся дороже, чем раньше, так как закупочная цена выросла. Откуда привозят цветы, как педагогу нужно подготовиться к тому, чтобы красивые подарки сохранились дольше, каковы тренды на букеты?
Обо всем этом слушайте в аудиофайле
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