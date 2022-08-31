https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/florist-rasskazala-kakie-tsvety-daryat-uchitelyam--1041243920.html

Флорист рассказала, какие цветы дарят учителям

Флорист рассказала, какие цветы дарят учителям

Букет для учителя – один из главных атрибутов Дня знаний. Что в тренде в этом году и в какую сумму обойдется букет для учителя, в интервью радио Sputnik... 31.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-31T16:55+0300

2022-08-31T16:55+0300

2022-08-31T16:55+0300

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Какалия о цветах к 1 сентября Какалия о цветах к 1 сентября

Она отметила, что в этом году после двухлетнего перерыва вновь наблюдается цветочный ажиотаж перед началом учебного года. В основном заказывают букеты от всего класса. Букеты в этом году обойдутся дороже, чем раньше, так как закупочная цена выросла. Откуда привозят цветы, как педагогу нужно подготовиться к тому, чтобы красивые подарки сохранились дольше, каковы тренды на букеты?Обо всем этом слушайте в аудиофайле.

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