https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/grazhdanin-i-nachalnik-aslandziya-ob-effektivnosti-zakona-o-kassovykh-apparatakh--1041222156.html

Гражданин и начальник: Асландзия об эффективности закона о кассовых аппаратах

Гражданин и начальник: Асландзия об эффективности закона о кассовых аппаратах

О том, как внедряется закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Республике Абхазия", в эфире радио Sputnik рассказал ведущий... 31.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-31T12:32+0300

2022-08-31T12:32+0300

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Гражданин и начальник: Асландзия об эффективности закона о кассовых аппаратах Гражданин и начальник: Асландзия об эффективности закона о кассовых аппаратах

С 1 января 2022 года вступил в силу закон Республики Абхазия "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Республике Абхазия". Аппараты должны быть синхронизированы по интернету с базой Министерства по налогам и сборам. Много ли предприятий и организаций в Абхазии перешли на кассовое обслуживание в режиме онлайн, какие проблемы при этом выявились и на какой эффект позволяет надеяться нововведение, в эфире радио Sputnik рассказал ведущий специалист правового управления центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Алан Асландзия. Он напомнил, что закон подразумевает внедрение контрольно-кассовой техники в несколько этапов. "На первом этапе необходимо разработать немало нормативно-правовых актов. Закон рамочный, для его полной и эффективной реализации необходимо разработать порядок внедрения, утвердить протокол, по которому будет передаваться та или иная информация в фискальный орган, определить и утвердить перечень используемого оборудования при осуществлении расчетов", – рассказал Асландзия.Он сообщил, что сейчас ведется в основном подготовительная работа, основной упор на внедрение кассовой техники будет делаться в следующем году. Подробнее о том, как это будет происходить, слушайте в аудиофайле.

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