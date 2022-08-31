https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/khintba-o-postuplenii-abkhazskikh-studentov-v-schepkinskiy-institut-my-vybrali-luchshikh--1041239490.html

Хинтба о поступлении абхазских студентов в Щепкинский институт: мы выбрали лучших

Хинтба о поступлении абхазских студентов в Щепкинский институт: мы выбрали лучших

Обучение абхазских студентов в Высшем театральном училище имени Щепкина – стратегический проект, заявил в эфире радио Sputnik генеральный директор Русского... 31.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-31T10:42+0300

2022-08-31T10:42+0300

2022-08-31T11:09+0300

радио

подкасты

абхазия

русдрам

театр

театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/1f/1041239336_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fc18f4a85a421059cde52674421f96d3.jpg

Хинтба о поступлении абхазских студентов в Щепкинский институт: мы выбрали лучших Хинтба о поступлении абхазских студентов в Щепкинский институт: мы выбрали лучших

В этом году состоялся первый набор студентов из Абхазии в Высшее театральное училище имени Щепкина. Будущих актеров будут готовить специально для Русского театра драмы в Сухуме.Набор студентов проходил на базе РУСДРАМа. Для этого была создана специальная отборочная комиссия.Руководитель абхазского курса стал заместитель худрука Малого театра Алексей Дубровский.Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, русдрам, театр, театр, аудио