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Хинтба о поступлении абхазских студентов в Щепкинский институт: мы выбрали лучших
Хинтба о поступлении абхазских студентов в Щепкинский институт: мы выбрали лучших
Обучение абхазских студентов в Высшем театральном училище имени Щепкина – стратегический проект, заявил в эфире радио Sputnik генеральный директор Русского... 31.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-31T10:42+0300
2022-08-31T10:42+0300
2022-08-31T11:09+0300
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Хинтба о поступлении абхазских студентов в Щепкинский институт: мы выбрали лучших
Хинтба о поступлении абхазских студентов в Щепкинский институт: мы выбрали лучших
В этом году состоялся первый набор студентов из Абхазии в Высшее театральное училище имени Щепкина. Будущих актеров будут готовить специально для Русского театра драмы в Сухуме.Набор студентов проходил на базе РУСДРАМа. Для этого была создана специальная отборочная комиссия.Руководитель абхазского курса стал заместитель худрука Малого театра Алексей Дубровский.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, русдрам, театр, театр, аудио
Хинтба о поступлении абхазских студентов в Щепкинский институт: мы выбрали лучших
10:42 31.08.2022 (обновлено: 11:09 31.08.2022)
Обучение абхазских студентов в Высшем театральном училище имени Щепкина – стратегический проект, заявил в эфире радио Sputnik генеральный директор Русского театра драмы Ираклий Хинтба.
В этом году состоялся первый набор студентов из Абхазии в Высшее театральное училище имени Щепкина. Будущих актеров будут готовить специально для Русского театра драмы в Сухуме.
Набор студентов проходил на базе РУСДРАМа. Для этого была создана специальная отборочная комиссия.
"Процесс отбора был очень эффективным, конкурентным, прозрачным. Мы выбрали действительно лучших ребят. Был конкурс, были непростые творческие испытания. Здесь находилась комиссия из вуза, сам Борис Николаевич Любимов приехал на открытие экзаменационного отбора, встречался с абитуриентами", – отметил Хинтба.
Руководитель абхазского курса стал заместитель худрука Малого театра Алексей Дубровский.
Подробности слушайте в аудиофайле.