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Лето, пока: итоги самого жаркого времени года
Лето, пока: итоги самого жаркого времени года
Несмотря на то, что летний туристический сезон сократился на целый месяц из-за холодного и дождливого июня, показатели отрасли все равно оказались достаточно... 31.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-31T21:51+0300
2022-08-31T21:51+0300
2022-08-31T21:51+0300
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Лето 2022 года выдалось на удивление коротким - из-за холодного июня "пик сезона" пришелся на июль и август. Тогда море прогрелось до приятной температуры, задержавшаяся весенняя прохлада уступила все права жаре, а в Абхазию стали стекаться толпы туристов.Сейчас на подходе осень, но лето, как будто бы, заканчивается только в календаре, а не в реальной жизни. Курортный сезон в Абхазии продлится до середины октября, и у жителей и гостей республики будет достаточно времени для того, чтобы морально подготовиться к грядущей зиме.Вспомнить, каким было это лето, можно благодаря видео Sputnik.
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лето в абхазии, отдых в абхазии, абхазия, видео, мультимедиа, видео
лето в абхазии, отдых в абхазии, абхазия, видео, мультимедиа, видео
Лето, пока: итоги самого жаркого времени года
Несмотря на то, что летний туристический сезон сократился на целый месяц из-за холодного и дождливого июня, показатели отрасли все равно оказались достаточно высокими.
Лето 2022 года выдалось на удивление коротким - из-за холодного июня "пик сезона" пришелся на июль и август. Тогда море прогрелось до приятной температуры, задержавшаяся весенняя прохлада уступила все права жаре, а в Абхазию стали стекаться толпы туристов.
Сейчас на подходе осень, но лето, как будто бы, заканчивается только в календаре, а не в реальной жизни. Курортный сезон в Абхазии продлится до середины октября, и у жителей и гостей республики будет достаточно времени для того, чтобы морально подготовиться к грядущей зиме.
Вспомнить, каким было это лето, можно благодаря видео Sputnik.