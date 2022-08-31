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https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/na-fone-abkhazskikh-gor-kadry-turistok-v-roskoshnykh-naryadakh-1041074905.html
На фоне абхазских гор: кадры туристок в роскошных нарядах
На фоне абхазских гор: кадры туристок в роскошных нарядах
В Абхазии разгар туристического сезона, отдыхающие посещают многочисленные достопримечательности страны и делают красивые кадры на память. 31.08.2022, Sputnik Абхазия
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В Абхазию туристы приезжают не только для того, чтобы побывать на море, многих привлекают горные пейзажи. Яркие фотографии девушек в красивых платьях на фоне гор можно увидеть в социальных сетях.Для того чтобы запечатлеть себя на фото, отдыхающие отправляются по известным маршрутам – в село Каман, на Ауадхару, Кушонский перевал, Гегский водопад.Отдыхающие доходят до альпийских лугов, иногда преодолевая пешком значительную часть пути. Зато вид, который им открывается, стоит всех затраченных усилий!
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фото , горы, фото, мультимедиа, абхазия
фото , горы, фото, мультимедиа, абхазия

На фоне абхазских гор: кадры туристок в роскошных нарядах

10:15 31.08.2022 (обновлено: 10:23 31.08.2022)
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В Абхазии разгар туристического сезона, отдыхающие посещают многочисленные достопримечательности страны и делают красивые кадры на память.
В Абхазию туристы приезжают не только для того, чтобы побывать на море, многих привлекают горные пейзажи. Яркие фотографии девушек в красивых платьях на фоне гор можно увидеть в социальных сетях.
Для того чтобы запечатлеть себя на фото, отдыхающие отправляются по известным маршрутам – в село Каман, на Ауадхару, Кушонский перевал, Гегский водопад.
Отдыхающие доходят до альпийских лугов, иногда преодолевая пешком значительную часть пути. Зато вид, который им открывается, стоит всех затраченных усилий!
© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Во время поездки в село Каман, туристка присела отдохнуть недалеко от реки Гумиста и полюбоваться чистой горной рекой.

Во время поездки в село Каман, туристка присела отдохнуть недалеко от реки Гумиста и полюбоваться чистой горной рекой. - Sputnik Абхазия
1/10
© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Во время поездки в село Каман, туристка присела отдохнуть недалеко от реки Гумиста и полюбоваться чистой горной рекой.

© Foto / Instagramm/ kalugin_photo

В долине черных тюльпанов в районе Ауадхары девушка позирует в ярко-желтом платье.

В долине черных тюльпанов в районе Ауадхары девушка позирует в ярко-желтом платье. - Sputnik Абхазия
2/10
© Foto / Instagramm/ kalugin_photo

В долине черных тюльпанов в районе Ауадхары девушка позирует в ярко-желтом платье.

© Foto / Instagramm/ masha_fotomalina

А эта фотография сделана на Кушонском перевале. Цвет платья туристки гармонично смотрится на фоне неба.

А эта фотография сделана на Кушонском перевале. Цвет платья туристки гармонично смотрится на фоне неба. - Sputnik Абхазия
3/10
© Foto / Instagramm/ masha_fotomalina

А эта фотография сделана на Кушонском перевале. Цвет платья туристки гармонично смотрится на фоне неба.

© Foto / Instagramm/ masha_fotomalina

Кушонский перевал пользуется популярностью среди отдыхающих.

Кушонский перевал пользуется популярностью среди отдыхающих. - Sputnik Абхазия
4/10
© Foto / Instagramm/ masha_fotomalina

Кушонский перевал пользуется популярностью среди отдыхающих.

© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Девушка решила запечатлеть себя на фоне знаменитого Шакуранского водопада.

Девушка решила запечатлеть себя на фоне знаменитого Шакуранского водопада. - Sputnik Абхазия
5/10
© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Девушка решила запечатлеть себя на фоне знаменитого Шакуранского водопада.

© Foto / Instagramm/ kalugin_photo

Туристка в белом платье, позади нее белые облака – еще одна находка фотографа.

Туристка в белом платье, позади нее белые облака – еще одна находка фотографа. - Sputnik Абхазия
6/10
© Foto / Instagramm/ kalugin_photo

Туристка в белом платье, позади нее белые облака – еще одна находка фотографа.

© Foto / Instagramm/ masha_fotomalina

Лучше гор могут быть только горы, где отдыхает красивая девушка в красном платье.

Лучше гор могут быть только горы, где отдыхает красивая девушка в красном платье. - Sputnik Абхазия
7/10
© Foto / Instagramm/ masha_fotomalina

Лучше гор могут быть только горы, где отдыхает красивая девушка в красном платье.

© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Изящная туристка нежится на солнце в горах Абхазии.

Изящная туристка нежится на солнце в горах Абхазии. - Sputnik Абхазия
8/10
© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Изящная туристка нежится на солнце в горах Абхазии.

© Foto / Instagramm/ kalugin_photo

Сказочной красоты Гегский водопад – центр притяжения отдыхающих.

Сказочной красоты Гегский водопад – центр притяжения отдыхающих. - Sputnik Абхазия
9/10
© Foto / Instagramm/ kalugin_photo

Сказочной красоты Гегский водопад – центр притяжения отдыхающих.

© Foto / Instagramm/ masha_fotomalina

Пейзажи Абхазии манят туристов, побывав в горах однажды, они делают все возможное, чтобы вернуться сюда еще раз.

Пейзажи Абхазии манят туристов, побывав в горах однажды, они делают все возможное, чтобы вернуться сюда еще раз. - Sputnik Абхазия
10/10
© Foto / Instagramm/ masha_fotomalina

Пейзажи Абхазии манят туристов, побывав в горах однажды, они делают все возможное, чтобы вернуться сюда еще раз.

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