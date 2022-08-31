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На фоне абхазских гор: кадры туристок в роскошных нарядах

На фоне абхазских гор: кадры туристок в роскошных нарядах

В Абхазии разгар туристического сезона, отдыхающие посещают многочисленные достопримечательности страны и делают красивые кадры на память. 31.08.2022, Sputnik Абхазия

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В Абхазию туристы приезжают не только для того, чтобы побывать на море, многих привлекают горные пейзажи. Яркие фотографии девушек в красивых платьях на фоне гор можно увидеть в социальных сетях.Для того чтобы запечатлеть себя на фото, отдыхающие отправляются по известным маршрутам – в село Каман, на Ауадхару, Кушонский перевал, Гегский водопад.Отдыхающие доходят до альпийских лугов, иногда преодолевая пешком значительную часть пути. Зато вид, который им открывается, стоит всех затраченных усилий!

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