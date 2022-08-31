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На фоне абхазских гор: кадры туристок в роскошных нарядах
На фоне абхазских гор: кадры туристок в роскошных нарядах
В Абхазии разгар туристического сезона, отдыхающие посещают многочисленные достопримечательности страны и делают красивые кадры на память. 31.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-31T10:15+0300
2022-08-31T10:15+0300
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В Абхазию туристы приезжают не только для того, чтобы побывать на море, многих привлекают горные пейзажи. Яркие фотографии девушек в красивых платьях на фоне гор можно увидеть в социальных сетях.Для того чтобы запечатлеть себя на фото, отдыхающие отправляются по известным маршрутам – в село Каман, на Ауадхару, Кушонский перевал, Гегский водопад.Отдыхающие доходят до альпийских лугов, иногда преодолевая пешком значительную часть пути. Зато вид, который им открывается, стоит всех затраченных усилий!
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фото , горы, фото, мультимедиа, абхазия
фото , горы, фото, мультимедиа, абхазия
На фоне абхазских гор: кадры туристок в роскошных нарядах
10:15 31.08.2022 (обновлено: 10:23 31.08.2022)
В Абхазии разгар туристического сезона, отдыхающие посещают многочисленные достопримечательности страны и делают красивые кадры на память.
В Абхазию туристы приезжают не только для того, чтобы побывать на море, многих привлекают горные пейзажи. Яркие фотографии девушек в красивых платьях на фоне гор можно увидеть в социальных сетях.
Для того чтобы запечатлеть себя на фото, отдыхающие отправляются по известным маршрутам – в село Каман, на Ауадхару, Кушонский перевал, Гегский водопад.
Отдыхающие доходят до альпийских лугов, иногда преодолевая пешком значительную часть пути. Зато вид, который им открывается, стоит всех затраченных усилий!
Во время поездки в село Каман, туристка присела отдохнуть недалеко от реки Гумиста и полюбоваться чистой горной рекой.
В долине черных тюльпанов в районе Ауадхары девушка позирует в ярко-желтом платье.
А эта фотография сделана на Кушонском перевале. Цвет платья туристки гармонично смотрится на фоне неба.
Кушонский перевал пользуется популярностью среди отдыхающих.
Девушка решила запечатлеть себя на фоне знаменитого Шакуранского водопада.
Туристка в белом платье, позади нее белые облака – еще одна находка фотографа.
Лучше гор могут быть только горы, где отдыхает красивая девушка в красном платье.
Изящная туристка нежится на солнце в горах Абхазии.
Сказочной красоты Гегский водопад – центр притяжения отдыхающих.
Пейзажи Абхазии манят туристов, побывав в горах однажды, они делают все возможное, чтобы вернуться сюда еще раз.