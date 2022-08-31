Студеникин о визите главы МИД Сирии: показатель того, что дипломатия Абхазии развивается

"В первую очередь, это показатель того, что дипломатия Республики Абхазия продолжает свое развитие, потому что мы общаемся не только с непосредственно окружающими нас странами, но и взаимодействуем с более дальними государствами. Кроме того, это происходит в рамках современного передела мира, где Российская Федерация возвращает свои исторические земли и ведет операцию против гегемонии Запада в мире. В этой связи роль Абхазии как достойного союзника выражается в том числе и такими действиями", – сказал Студеникин.