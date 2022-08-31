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Студеникин о визите главы МИД Сирии: показатель того, что дипломатия Абхазии развивается
Студеникин о визите главы МИД Сирии: показатель того, что дипломатия Абхазии развивается
О визите делегации МИД Сирии в Абхазию, в эфире радио Sputnik политолог Александр Студеникин. 31.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-31T16:18+0300
2022-08-31T16:18+0300
2022-08-31T16:19+0300
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Студеникин о визите главы МИД Сирии: показатель того, что дипломатия Абхазии развивается
Студеникин о визите главы МИД Сирии: показатель того, что дипломатия Абхазии развивается
Делегация из Сирии побывала в Абхазии в середине прошлой недели. Главы МИД Абхазии и Сирии Инал Ардзинба и Фейсал Микдад подписали в Сухуме Меморандум о взаимопонимании в сфере политических консультаций между двумя государствами. Как отметил в эфире радио Sputnik абхазский политолог Александр Студеникин, данный визит является положительным фактором.Подробности слушайте в аудиофайле. Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая 2018 года.
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Студеникин о визите главы МИД Сирии: показатель того, что дипломатия Абхазии развивается
16:18 31.08.2022 (обновлено: 16:19 31.08.2022)
О визите делегации МИД Сирии в Абхазию, в эфире радио Sputnik политолог Александр Студеникин.
Делегация из Сирии побывала в Абхазии в середине прошлой недели. Главы МИД Абхазии и Сирии Инал Ардзинба и Фейсал Микдад подписали в Сухуме Меморандум о взаимопонимании в сфере политических консультаций между двумя государствами. Как отметил в эфире радио Sputnik абхазский политолог Александр Студеникин, данный визит является положительным фактором.
"В первую очередь, это показатель того, что дипломатия Республики Абхазия продолжает свое развитие, потому что мы общаемся не только с непосредственно окружающими нас странами, но и взаимодействуем с более дальними государствами. Кроме того, это происходит в рамках современного передела мира, где Российская Федерация возвращает свои исторические земли и ведет операцию против гегемонии Запада в мире. В этой связи роль Абхазии как достойного союзника выражается в том числе и такими действиями", – сказал Студеникин.
Подробности слушайте в аудиофайле
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Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая 2018 года.