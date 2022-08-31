https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/tsvety-zhizni-pomosch-mnogodetnym-semyam-po-programme-razvitie-demografii-v-2022-godu-1041250143.html

Цветы жизни: помощь многодетным семьям по программе "Развитие демографии" в 2022 году

Цветы жизни: помощь многодетным семьям по программе "Развитие демографии" в 2022 году

Демографическая ситуация в Абхазии требует целенаправленного вмешательства государства, в том числе путем оказания материальной помощи многодетным семьям. 31.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-31T19:00+0300

2022-08-31T19:00+0300

2022-08-31T19:00+0300

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На заседании правительства 31 августа члены Кабмина утвердил межведомственную целевую программу "Развитие демографии" на 2023 год. Она предполагает выплаты в размере ста тысяч рублей абхазским семьям за рождение третьего и последующих детей. Кроме того, в ходе совещания было высказано предложение об увеличении выплат еще на 50 тысяч рублей, оно будет рассмотрено. О том, какие семьи получили средства в рамках этой программы в прошлом году, смотрите в нашей инфографике.

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