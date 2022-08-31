https://sputnik-abkhazia.ru/20220831/vzglyad-2022-kak-budet-prokhodit-zhurnalistskiy-konkurs-v-abkhazii-1041234920.html

"Взгляд 2022": как будет проходить журналистский конкурс в Абхазии

"Взгляд 2022": как будет проходить журналистский конкурс в Абхазии

В Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция посвященная журналистскому конкурсу "Взгляд 2022", принять участие в котором смогут как профессионалы, так и... 31.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-31T14:43+0300

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В этом году конкурс "Взгляд 2022" проводится впервые, его организатор – представительство Россотрудничества в республике. Цель конкурса – повышение интереса широких слоев общества к взаимодействию и сотрудничеству между Россией и Абхазией. Конкурс стартовал 19 августа. В нем могут принять участие репортеры, журналисты, студенты, блогеры, видеографы, фоторепортеры и колумнисты из всех районов республики. Конкурсные работы будут приниматься до 16 сентября включительно, а итоги планируют подвести 23 сентября. Для участия в конкурсе нужно направить оригинальную авторскую работу, написанную в 2022 году, она может быть как опубликованной ранее, так и не опубликованной в СМИ.Текст можно направить на электронную почту konkurs.rs.gov@mail.ru вместе с конкурсной заявкой или принести в офис Россотрудничества, расположенный в Сухуме по адресу улица Генерала Дбар, дом 3, кабинет 332.

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