https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/abkhaziyu-posetilo-800-tysyach-turistov-zayavili-v-assotsiatsii-turoperatorov-rossii-1041275845.html

Абхазию посетило 800 тысяч туристов, заявили в Ассоциации туроператоров России

Абхазию посетило 800 тысяч туристов, заявили в Ассоциации туроператоров России

В бархатный сезон в Абхазии ожидается до 12% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. 01.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-01T16:35+0300

2022-09-01T16:35+0300

2022-09-01T16:37+0300

в абхазии

отдых в абхазии

абхазия

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/05/1040733059_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_efa105f8c71f8f636641734a7c84a540.jpg

СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Абхазию за три летних месяца 2022 года посетило около 800 тысяч туристов и экскурсантов, сообщает Ассоциация туроператоров России. Ранее сообщалось, что Абхазия вошла в пятерку самых бронируемых направлений для путешествия в бархатный сезон.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

отдых в абхазии, абхазия, туристы