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Абхазию посетило 800 тысяч туристов, заявили в Ассоциации туроператоров России
Абхазию посетило 800 тысяч туристов, заявили в Ассоциации туроператоров России
В бархатный сезон в Абхазии ожидается до 12% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. 01.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-01T16:35+0300
2022-09-01T16:35+0300
2022-09-01T16:37+0300
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СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Абхазию за три летних месяца 2022 года посетило около 800 тысяч туристов и экскурсантов, сообщает Ассоциация туроператоров России. Ранее сообщалось, что Абхазия вошла в пятерку самых бронируемых направлений для путешествия в бархатный сезон.
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отдых в абхазии, абхазия, туристы
отдых в абхазии, абхазия, туристы
Абхазию посетило 800 тысяч туристов, заявили в Ассоциации туроператоров России
16:35 01.09.2022 (обновлено: 16:37 01.09.2022)
В бархатный сезон в Абхазии ожидается до 12% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.
СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Абхазию за три летних месяца 2022 года посетило около 800 тысяч туристов и экскурсантов, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Массовые пляжные курорты России на Черном море и Балтике и курорты Кавминвод приняли порядка 13 миллионов туристов, в Турции побывали 2,1 миллиона россиян.
Ранее сообщалось, что Абхазия вошла в пятерку самых бронируемых направлений для путешествия в бархатный сезон.