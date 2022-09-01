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https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/abkhaziyu-posetilo-800-tysyach-turistov-zayavili-v-assotsiatsii-turoperatorov-rossii-1041275845.html
Абхазию посетило 800 тысяч туристов, заявили в Ассоциации туроператоров России
Абхазию посетило 800 тысяч туристов, заявили в Ассоциации туроператоров России
В бархатный сезон в Абхазии ожидается до 12% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. 01.09.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Абхазию за три летних месяца 2022 года посетило около 800 тысяч туристов и экскурсантов, сообщает Ассоциация туроператоров России. Ранее сообщалось, что Абхазия вошла в пятерку самых бронируемых направлений для путешествия в бархатный сезон.
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отдых в абхазии, абхазия, туристы

Абхазию посетило 800 тысяч туристов, заявили в Ассоциации туроператоров России

16:35 01.09.2022 (обновлено: 16:37 01.09.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Жаркое лето 2022 года
Жаркое лето 2022 года - Sputnik Абхазия, 1920, 01.09.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В бархатный сезон в Абхазии ожидается до 12% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.
СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Абхазию за три летних месяца 2022 года посетило около 800 тысяч туристов и экскурсантов, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Массовые пляжные курорты России на Черном море и Балтике и курорты Кавминвод приняли порядка 13 миллионов туристов, в Турции побывали 2,1 миллиона россиян.
Ранее сообщалось, что Абхазия вошла в пятерку самых бронируемых направлений для путешествия в бархатный сезон.
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