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Ардзинба встретился в Москве со спецпредставителем МИД РФ по вопросам Союзного государства
Ардзинба встретился в Москве со спецпредставителем МИД РФ по вопросам Союзного государства
Россия и Белоруссия создали Союзное государство, которое знаменует собой новый этап в процессе единения народов двух стран в демократическое правовое... 01.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-01T13:10+0300
2022-09-01T13:10+0300
2022-09-01T13:50+0300
мид абхазии
мид рф
союзное государство
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СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба встретился в Москве со спецпредставителем МИД РФ по вопросам Союзного государства России и Белоруссии Виктором Сорокиным Стороны обсудили актуальные вопросы евразийской интеграции, ход реализации союзных программ и строительства Союзного государства России и Белоруссии, социально-экономические и политические аспекты евразийской интеграции в контексте ситуации в регионе.
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мид абхазии, мид рф, союзное государство
мид абхазии, мид рф, союзное государство
Ардзинба встретился в Москве со спецпредставителем МИД РФ по вопросам Союзного государства
13:10 01.09.2022 (обновлено: 13:50 01.09.2022)
Россия и Белоруссия создали Союзное государство, которое знаменует собой новый этап в процессе единения народов двух стран в демократическое правовое государство.
СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба встретился в Москве со спецпредставителем МИД РФ по вопросам Союзного государства России и Белоруссии Виктором Сорокиным
Стороны обсудили актуальные вопросы евразийской интеграции, ход реализации союзных программ и строительства Союзного государства России и Белоруссии, социально-экономические и политические аспекты евразийской интеграции в контексте ситуации в регионе.