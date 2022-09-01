https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/ardzinba-vstretilsya-v-moskve-so-spetspredstavitelem-mid-rf-po-voprosam-soyuznogo-gosudarstva-1041273867.html

Ардзинба встретился в Москве со спецпредставителем МИД РФ по вопросам Союзного государства

Ардзинба встретился в Москве со спецпредставителем МИД РФ по вопросам Союзного государства

Россия и Белоруссия создали Союзное государство, которое знаменует собой новый этап в процессе единения народов двух стран в демократическое правовое... 01.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-01T13:10+0300

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мид абхазии

мид рф

союзное государство

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СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба встретился в Москве со спецпредставителем МИД РФ по вопросам Союзного государства России и Белоруссии Виктором Сорокиным Стороны обсудили актуальные вопросы евразийской интеграции, ход реализации союзных программ и строительства Союзного государства России и Белоруссии, социально-экономические и политические аспекты евразийской интеграции в контексте ситуации в регионе.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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мид абхазии, мид рф, союзное государство