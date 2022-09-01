https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/aslan-bzhaniya-sdelal-zayavlenie-po-teme-prodazhi-zemli-v-abkhazii-1041278544.html

Аслан Бжания сделал заявление по теме "продажи земли" в Абхазии

Аслан Бжания сделал заявление по теме "продажи земли" в Абхазии

Согласно Основному Закону Республики Абхазия, земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа, используются и охраняются как основа жизни и... 01.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-01T17:20+0300

2022-09-01T17:20+0300

2022-09-01T17:33+0300

в абхазии

аслан бжания

абхазия

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СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания сделал заявление по теме "продажи земли" в республике, сообщает пресс-служба главы государства. "В Основном Законе страны - Конституции Республики Абхазия четко прописано, что "Земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа, используются и охраняются в Республике Абхазия как основа жизни и деятельности ее граждан". Таким образом, ни о какой форме продажи земли в Республике Абхазия не может идти речь. Эти нормы незыблемы и пересмотру не подлежат", - говорится в заявлении президента. Он подчеркнул, что глава государства - гарант исполнения Конституции, и он будет со всем ответственностью выполнять возложенные на него обязанности в отведенный срок на должности президента.

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аслан бжания, абхазия