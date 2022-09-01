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Бжания поздравил учащихся и педагогов с началом учебного года

Бжания поздравил учащихся и педагогов с началом учебного года

Учебный год начался в школах Абхазии 1 сентября. По всей республике открыли свои двери 153 школы. 01.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учащихся, педагогов и родителей с началом учебного года, сообщает пресс-служба главы государства. "Время учебы, как школьное, так и студенческое – это очень важная пора в жизни. Это период, когда раскрываются таланты, когда создается основа для достижений в сферах, с которыми вы, дорогие учащиеся, связываете свою профессиональную жизнь", – отметил президент. Бжания пожелал учащимся, педагогам и родителям в этом учебном году решить все задачи, которые они ставят перед собой.Глава государства посетил Сухумскую среднюю школу № 1 в День знаний.В 2022 году в первый класс пошли более 2500 детей, всего по республике 28 тысяч учеников и 3800 учителей.

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