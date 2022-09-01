https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/bzhaniya-pozdravil-uchaschikhsya-i-pedagogov-s-nachalom-uchebnogo-goda-1041257418.html
Бжания поздравил учащихся и педагогов с началом учебного года
Бжания поздравил учащихся и педагогов с началом учебного года
Учебный год начался в школах Абхазии 1 сентября. По всей республике открыли свои двери 153 школы. 01.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-01T09:22+0300
2022-09-01T09:22+0300
2022-09-01T10:59+0300
школы
абхазия
в абхазии
ученики
аслан бжания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/15/1040414700_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_03b9da2b1ad5ab4cc2808c2d6ed4bb85.jpg
СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учащихся, педагогов и родителей с началом учебного года, сообщает пресс-служба главы государства. "Время учебы, как школьное, так и студенческое – это очень важная пора в жизни. Это период, когда раскрываются таланты, когда создается основа для достижений в сферах, с которыми вы, дорогие учащиеся, связываете свою профессиональную жизнь", – отметил президент. Бжания пожелал учащимся, педагогам и родителям в этом учебном году решить все задачи, которые они ставят перед собой.Глава государства посетил Сухумскую среднюю школу № 1 в День знаний.В 2022 году в первый класс пошли более 2500 детей, всего по республике 28 тысяч учеников и 3800 учителей.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/15/1040414700_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2eb898026370c52e98c7cd32b0bf6331.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
школы, абхазия, ученики, аслан бжания
школы, абхазия, ученики, аслан бжания
Бжания поздравил учащихся и педагогов с началом учебного года
09:22 01.09.2022 (обновлено: 10:59 01.09.2022)
Учебный год начался в школах Абхазии 1 сентября. По всей республике открыли свои двери 153 школы.
СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учащихся, педагогов и родителей с началом учебного года, сообщает пресс-служба главы государства.
"Время учебы, как школьное, так и студенческое – это очень важная пора в жизни. Это период, когда раскрываются таланты, когда создается основа для достижений в сферах, с которыми вы, дорогие учащиеся, связываете свою профессиональную жизнь", – отметил президент.
Бжания пожелал учащимся, педагогам и родителям в этом учебном году решить все задачи, которые они ставят перед собой.
Глава государства посетил Сухумскую среднюю школу № 1 в День знаний.
В 2022 году в первый класс пошли более 2500 детей, всего по республике 28 тысяч учеников и 3800 учителей.