https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/bzhaniya-vstretilsya-s-materyami-pogibshikh-v-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-1041279634.html

Бжания встретился с матерями, погибших в Отечественной войне народа Абхазии

Бжания встретился с матерями, погибших в Отечественной войне народа Абхазии

Движение "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" зародилось в годы Отечественной войны в Абхазии 1992-1993 годов. 01.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-01T18:00+0300

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СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями Движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость", сообщает пресс-служба главы государства.Участники обсудили вопросы подготовки к празднованию 30-летия Отечественной войны народа Абхазии в 2023 году.Руководитель Движения Гули Кичба предложила учредить "Орден Материнской Славы" к юбилейной дате.Также обсуждались вопросы пенсионного обеспечения, социальной поддержки и помощи этой категории граждан.Кроме того, участники затронули вопрос передачи России имущественного комплекса государственной дачи "Пицунда". Президент заверил, что мнение матерей, погибших в Отечественной войне, имеет большое значение.Он подчеркнул, что Соглашение не несет в себе никакой угрозы для республики.В свою очередь представители Движения отметили важность диалога между властью и оппозицией в интересах народа. А также призвали использовать все рычаги для недопущения эскалации напряженности в обществе.

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