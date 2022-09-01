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Бжания встретился с матерями, погибших в Отечественной войне народа Абхазии
Бжания встретился с матерями, погибших в Отечественной войне народа Абхазии
Движение "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" зародилось в годы Отечественной войны в Абхазии 1992-1993 годов. 01.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-01T18:00+0300
2022-09-01T18:00+0300
2022-09-01T18:31+0300
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СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями Движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость", сообщает пресс-служба главы государства.Участники обсудили вопросы подготовки к празднованию 30-летия Отечественной войны народа Абхазии в 2023 году.Руководитель Движения Гули Кичба предложила учредить "Орден Материнской Славы" к юбилейной дате.Также обсуждались вопросы пенсионного обеспечения, социальной поддержки и помощи этой категории граждан.Кроме того, участники затронули вопрос передачи России имущественного комплекса государственной дачи "Пицунда". Президент заверил, что мнение матерей, погибших в Отечественной войне, имеет большое значение.Он подчеркнул, что Соглашение не несет в себе никакой угрозы для республики.В свою очередь представители Движения отметили важность диалога между властью и оппозицией в интересах народа. А также призвали использовать все рычаги для недопущения эскалации напряженности в обществе.
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аслан бжания, абхазия, овна, пицунда
аслан бжания, абхазия, овна, пицунда
Бжания встретился с матерями, погибших в Отечественной войне народа Абхазии
18:00 01.09.2022 (обновлено: 18:31 01.09.2022)
Движение "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" зародилось в годы Отечественной войны в Абхазии 1992-1993 годов.
СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями Движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость", сообщает пресс-служба главы государства.
Участники обсудили вопросы подготовки к празднованию 30-летия Отечественной войны народа Абхазии в 2023 году.
Руководитель Движения Гули Кичба предложила учредить "Орден Материнской Славы" к юбилейной дате.
"Этот орден нам обещал Владислав Григорьевич Ардзинба, и важно, чтобы к юбилейной дате этот вопрос был решен", - сказала она.
Также обсуждались вопросы пенсионного обеспечения, социальной поддержки и помощи этой категории граждан.
Кроме того, участники затронули вопрос передачи России имущественного комплекса государственной дачи "Пицунда". Президент заверил, что мнение матерей, погибших в Отечественной войне, имеет большое значение.
Он подчеркнул, что Соглашение не несет в себе никакой угрозы для республики.
В свою очередь представители Движения отметили важность диалога между властью и оппозицией в интересах народа. А также призвали использовать все рычаги для недопущения эскалации напряженности в обществе.