https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/eksperty-magate-pokinuli-osvobozhdennuyu-territoriyu-zaporozhskoy-oblasti-1041286836.html

Эксперты МАГАТЭ покинули освобожденную территорию Запорожской области

Эксперты МАГАТЭ покинули освобожденную территорию Запорожской области

Ожидалось, что миссия МАГАТЭ пробудет в регионе до 3 сентября, но большей части делегации пришлось покинуть Энергодар. 01.09.2022, Sputnik Абхазия

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Эксперты МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси покинули освобожденную территорию Запорожской области, сообщает РИА Новости.Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в четверг. Членам делегации, возглавляемой Гросси провели по территории и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Как сообщил вечером глава администрации Энергодара Александр Волга, 8-12 членов миссии МАГАТЭ остались на АЭС, остальные эксперты должны были покинуть Энергодар до 20:00. Гросси заявлял, что делегация МАГАТЭ собрала много информации, и ключевые вещи, которые хотелось увидеть, он увидел. Россия запросила проведение 6 сентября заседания Совета безопасности ООН из-за обстрелов Запорожской АЭС. На этом заседании, по словам постпреда РФ при ООН также предлагается заслушать Гроссии по итогам поездки на ЗАЭС.

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