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Эксперты МАГАТЭ покинули освобожденную территорию Запорожской области
Эксперты МАГАТЭ покинули освобожденную территорию Запорожской области
Ожидалось, что миссия МАГАТЭ пробудет в регионе до 3 сентября, но большей части делегации пришлось покинуть Энергодар. 01.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-01T20:10+0300
2022-09-01T20:10+0300
2022-09-01T20:21+0300
военная спецоперация рф в донбассе
магатэ
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СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Эксперты МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси покинули освобожденную территорию Запорожской области, сообщает РИА Новости.Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в четверг. Членам делегации, возглавляемой Гросси провели по территории и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Как сообщил вечером глава администрации Энергодара Александр Волга, 8-12 членов миссии МАГАТЭ остались на АЭС, остальные эксперты должны были покинуть Энергодар до 20:00. Гросси заявлял, что делегация МАГАТЭ собрала много информации, и ключевые вещи, которые хотелось увидеть, он увидел. Россия запросила проведение 6 сентября заседания Совета безопасности ООН из-за обстрелов Запорожской АЭС. На этом заседании, по словам постпреда РФ при ООН также предлагается заслушать Гроссии по итогам поездки на ЗАЭС.
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магатэ, россия, украина
Эксперты МАГАТЭ покинули освобожденную территорию Запорожской области
20:10 01.09.2022 (обновлено: 20:21 01.09.2022)
Ожидалось, что миссия МАГАТЭ пробудет в регионе до 3 сентября, но большей части делегации пришлось покинуть Энергодар.
СУХУМ, 1 сен - Sputnik.
Эксперты МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси покинули освобожденную территорию Запорожской области, сообщает РИА Новости.
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в четверг. Членам делегации, возглавляемой Гросси провели по территории и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Как сообщил вечером глава администрации Энергодара Александр Волга, 8-12 членов миссии МАГАТЭ остались на АЭС, остальные эксперты должны были покинуть Энергодар до 20:00.
Гросси заявлял, что делегация МАГАТЭ собрала много информации, и ключевые вещи, которые хотелось увидеть, он увидел.
Россия запросила проведение 6 сентября заседания Совета безопасности ООН из-за обстрелов Запорожской АЭС. На этом заседании, по словам постпреда РФ при ООН также предлагается заслушать Гроссии по итогам поездки на ЗАЭС.