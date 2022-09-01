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Кнутов о контрнаступлении ВСУ: хотели показать, что поступающее оружие используется
Кнутов о контрнаступлении ВСУ: хотели показать, что поступающее оружие используется
Историк Юрий Кнутов в эфире радио Sputnik объяснил, для чего ВСУ пытались провести контрнаступление в Николаевской и Херсонской областях. 01.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-01T14:54+0300
2022-09-01T14:54+0300
2022-09-01T14:54+0300
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Кнутов о контрнаступлении ВСУ: хотели показать, что поступающее оружие используется
Кнутов о контрнаступлении ВСУ: хотели показать, что поступающее оружие используется
Министерство обороны России сообщило о провале наступления украинских войск в Николаевской и Херсонской областях и больших потерях противника. Как сказал историк Юрий Кнутов, Украина давно заявляла, что планирует наступление на Херсон.Историк подчеркнул, что российские войска смогли предотвратить три удара, которые одновременно наносили украинские войска.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, россия, нато, спецоперация, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, россия, нато, спецоперация, аудио
Кнутов о контрнаступлении ВСУ: хотели показать, что поступающее оружие используется
Историк Юрий Кнутов в эфире радио Sputnik объяснил, для чего ВСУ пытались провести контрнаступление в Николаевской и Херсонской областях.
Министерство обороны России сообщило о провале наступления украинских войск в Николаевской и Херсонской областях и больших потерях противника. Как сказал историк Юрий Кнутов, Украина давно заявляла, что планирует наступление на Херсон.
"Киевский режим все-таки решился на контрнаступление. Сделано это было в связи с тем, что сегодня проходит саммит НАТО в Праге, и нужно было показать, что оружие, которое поступает на Украину, реально используется и востребовано", – отметил Юрий Кнутов.
Историк подчеркнул, что российские войска смогли предотвратить три удара, которые одновременно наносили украинские войска.