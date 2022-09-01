https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/knutov-o-kontrnastuplenii-vsu-khoteli-pokazat-chto-postupayuschee-oruzhie-ispolzuetsya---1041267270.html

Кнутов о контрнаступлении ВСУ: хотели показать, что поступающее оружие используется

Кнутов о контрнаступлении ВСУ: хотели показать, что поступающее оружие используется

Историк Юрий Кнутов в эфире радио Sputnik объяснил, для чего ВСУ пытались провести контрнаступление в Николаевской и Херсонской областях. 01.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-01T14:54+0300

2022-09-01T14:54+0300

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Кнутов о контрнаступлении ВСУ: хотели показать, что поступающее оружие используется Кнутов о контрнаступлении ВСУ: хотели показать, что поступающее оружие используется

Министерство обороны России сообщило о провале наступления украинских войск в Николаевской и Херсонской областях и больших потерях противника. Как сказал историк Юрий Кнутов, Украина давно заявляла, что планирует наступление на Херсон.Историк подчеркнул, что российские войска смогли предотвратить три удара, которые одновременно наносили украинские войска.

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