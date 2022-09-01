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На Кубани произошло землетрясение
На Кубани произошло землетрясение
СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Европейско-Средиземноморский сейсмический центр зарегистрировал в четверг утром подземные толчки магнитудой 3,7 балла на глубине десяти... 01.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-01T13:35+0300
2022-09-01T13:35+0300
2022-09-01T14:43+0300
кубань
краснодарский край
землетрясение
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СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Европейско-Средиземноморский сейсмический центр зарегистрировал в четверг утром подземные толчки магнитудой 3,7 балла на глубине десяти километров под Славянском-на-Кубани.Также отмечается близость эпицентра к Новороссийску – 56 километров к северо-западу от города.В июне сейсмостанция в Анапе также зафиксировала в Черном море на глубине десяти километров в 50 километрах от берега подземные толчки магнитудой 4 балла.
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кубань, краснодарский край, землетрясение
кубань, краснодарский край, землетрясение
На Кубани произошло землетрясение
13:35 01.09.2022 (обновлено: 14:43 01.09.2022) СУХУМ, 1 сен – Sputnik
. Европейско-Средиземноморский сейсмический центр зарегистрировал
в четверг утром подземные толчки магнитудой 3,7 балла на глубине десяти километров под Славянском-на-Кубани.
"12 километров к юго-западу от Славянска-на Кубани. Местное время: 8:14.", – сообщается в сводке сейсмоцентра.
Также отмечается близость эпицентра к Новороссийску – 56 километров к северо-западу от города.
В июне сейсмостанция в Анапе также зафиксировала в Черном море на глубине десяти километров в 50 километрах от берега подземные толчки магнитудой 4 балла.