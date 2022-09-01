https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/na-kubani-proizoshlo-zemletryasenie-1041274822.html

На Кубани произошло землетрясение

На Кубани произошло землетрясение

СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Европейско-Средиземноморский сейсмический центр зарегистрировал в четверг утром подземные толчки магнитудой 3,7 балла на глубине десяти... 01.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-01T13:35+0300

2022-09-01T13:35+0300

2022-09-01T14:43+0300

кубань

краснодарский край

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102964/65/1029646500_0:188:2406:1541_1920x0_80_0_0_2ae2fc4247e01d0544a337b2fa311ed6.jpg

СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Европейско-Средиземноморский сейсмический центр зарегистрировал в четверг утром подземные толчки магнитудой 3,7 балла на глубине десяти километров под Славянском-на-Кубани.Также отмечается близость эпицентра к Новороссийску – 56 километров к северо-западу от города.В июне сейсмостанция в Анапе также зафиксировала в Черном море на глубине десяти километров в 50 километрах от берега подземные толчки магнитудой 4 балла.

кубань

краснодарский край

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

кубань, краснодарский край, землетрясение