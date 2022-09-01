https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/opredeleny-finalisty-konkursa-gordost-abkhazii-2022-1041275078.html

Определены финалисты конкурса "Гордость Абхазии-2022"

Определены финалисты конкурса "Гордость Абхазии-2022"

Впервые конкурс "Гордость Абхазии" прошел в 2020 году. Цель конкурса – выявление талантливых молодых людей, способных отстаивать интересы Абхазии на... 01.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-01T14:15+0300

2022-09-01T14:15+0300

2022-09-01T14:59+0300

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СУХУМ, 1 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Определены 11 финалистов конкурса "Гордость Абхазии-2022", сообщила Sputnik председатель организационного комитета конкурса Милана Хашба."По итогам двух этапов, путем подсчета баллов был опубликован рейтинг конкурсантов. Третий этап, финал, будет проходить 6 сентября в медиацентре МИД Абхазии. Финалисты будут представлять свои проекты, по итогам которых у конкурсной комиссии будет возможность задать вопросы и будут выставлены баллы. Путем подсчета баллов за все этапы будут определены три победителя конкурса", – рассказала она.Финалистами конкурса стали Баграт Ломия, Алина Шамба, Валерий Джинджолия, Руслана Гергедава, Лев Буава, Лиана Векуа, Салима Дзидзария, Анна Голандзия, Милана Шария, Анри Начкебия, Инал Инапха.Цель конкурса – поддержка и выявление талантливых и активных молодых людей, способных отстаивать интересы Абхазии на международной арене. По задумке организаторов, он должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.Впервые этот конкурс прошел в 2020 году, тогда для участия в конкурсе было подано более 150 заявок. Было отобрано пять победителей, финалисты конкурса имели возможность пройти стажировку и повышение квалификации в Российской Федерации, а также образовательные курсы в ведущих учебных заведениях России.Конкурс по отбору талантливой молодежи ежегодный, однако в связи с эпидемией коронавируса в 2021 году он не был проведен.

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