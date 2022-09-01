Первый звонок: День знаний в Сухуме

День знаний отметили в школах Абхазии, в этот день традиционно прошли торжественные линейки. Дети танцевали, исполняли песни, читали стихотворения.Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Сухумскую среднюю школу № 1 и Сухумскую среднюю школу № 9 в День знаний.Глава государства поздравил преподавателей, школьников и их родителей с началом нового учебного года. Президент отметил, что средняя школа № 1 носит имя Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба – это большая ответственность.На первом звонке в первой Сухумской средней школе присутствовал и министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия. Он также поздравил педагогический состав и школьников с Днем знаний и вручил сертификат на приобретение компьютерной техники для школы.
В 2022 году в первый класс в Абхазии пошли более 2500 детей, всего по республике 28 тысяч учеников и 3800 учителей.
День знаний отметили в школах Абхазии, в этот день традиционно прошли торжественные линейки. Дети танцевали, исполняли песни, читали стихотворения.
Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Сухумскую среднюю школу № 1 и Сухумскую среднюю школу № 9 в День знаний.
Глава государства поздравил преподавателей, школьников и их родителей с началом нового учебного года. Президент отметил, что средняя школа № 1 носит имя Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба – это большая ответственность.
На первом звонке в первой Сухумской средней школе присутствовал и министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия. Он также поздравил педагогический состав и школьников с Днем знаний и вручил сертификат на приобретение компьютерной техники для школы.