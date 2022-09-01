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https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/pervyy-zvonok-den-znaniy-v-sukhume--1041271710.html
Первый звонок: День знаний в Сухуме
Первый звонок: День знаний в Сухуме
В 2022 году в первый класс в Абхазии пошли более 2500 детей, всего по республике 28 тысяч учеников и 3800 учителей. 01.09.2022, Sputnik Абхазия
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День знаний отметили в школах Абхазии, в этот день традиционно прошли торжественные линейки. Дети танцевали, исполняли песни, читали стихотворения.Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Сухумскую среднюю школу № 1 и Сухумскую среднюю школу № 9 в День знаний.Глава государства поздравил преподавателей, школьников и их родителей с началом нового учебного года. Президент отметил, что средняя школа № 1 носит имя Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба – это большая ответственность.На первом звонке в первой Сухумской средней школе присутствовал и министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия. Он также поздравил педагогический состав и школьников с Днем знаний и вручил сертификат на приобретение компьютерной техники для школы.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, школа
фото, фото , мультимедиа, абхазия, школа

Первый звонок: День знаний в Сухуме

18:31 01.09.2022 (обновлено: 18:32 01.09.2022)
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В 2022 году в первый класс в Абхазии пошли более 2500 детей, всего по республике 28 тысяч учеников и 3800 учителей.
День знаний отметили в школах Абхазии, в этот день традиционно прошли торжественные линейки. Дети танцевали, исполняли песни, читали стихотворения.
Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Сухумскую среднюю школу № 1 и Сухумскую среднюю школу № 9 в День знаний.
Глава государства поздравил преподавателей, школьников и их родителей с началом нового учебного года. Президент отметил, что средняя школа № 1 носит имя Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба – это большая ответственность.
На первом звонке в первой Сухумской средней школе присутствовал и министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия. Он также поздравил педагогический состав и школьников с Днем знаний и вручил сертификат на приобретение компьютерной техники для школы.
© Sputnik / Томас Тхайцук

1 сентября во всех школах Абхазии состоялись торжественные линейки.

1 сентября во всех школах Абхазии состоялись торжественные линейки. - Sputnik Абхазия
1/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

1 сентября во всех школах Абхазии состоялись торжественные линейки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году в первый класс в Абхазии пошли более двух с половиной тысяч детей.

В этом году в первый класс в Абхазии пошли более двух с половиной тысяч детей. - Sputnik Абхазия
2/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году в первый класс в Абхазии пошли более двух с половиной тысяч детей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Школьники на линейке в Сухумской первой школе.

Школьники на линейке в Сухумской первой школе. - Sputnik Абхазия
3/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Школьники на линейке в Сухумской первой школе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

После летних каникул ученики вновь надели школьную форму.

После летних каникул ученики вновь надели школьную форму. - Sputnik Абхазия
4/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

После летних каникул ученики вновь надели школьную форму.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дети успели соскучиться за три месяца.

Дети успели соскучиться за три месяца. - Sputnik Абхазия
5/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дети успели соскучиться за три месяца.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В День знаний в школах традиционно была организована праздничная программа.

В День знаний в школах традиционно была организована праздничная программа. - Sputnik Абхазия
6/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

В День знаний в школах традиционно была организована праздничная программа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Атмосферу праздника дополняли белые воздушные шары.

Атмосферу праздника дополняли белые воздушные шары. - Sputnik Абхазия
7/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Атмосферу праздника дополняли белые воздушные шары.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дети пели песни и танцевали.

Дети пели песни и танцевали. - Sputnik Абхазия
8/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дети пели песни и танцевали.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Президент Абхазии Аслан Бжания побывал в первой и девятой школах Сухума.

Президент Абхазии Аслан Бжания побывал в первой и девятой школах Сухума. - Sputnik Абхазия
9/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Президент Абхазии Аслан Бжания побывал в первой и девятой школах Сухума.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главное событие торжества – прозвучал первый звонок.

Главное событие торжества – прозвучал первый звонок. - Sputnik Абхазия
10/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главное событие торжества – прозвучал первый звонок.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дети с интересом следят за улетающим воздушным шаром.

Дети с интересом следят за улетающим воздушным шаром. - Sputnik Абхазия
11/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дети с интересом следят за улетающим воздушным шаром.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Впервые за школьной партой.

Впервые за школьной партой. - Sputnik Абхазия
12/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Впервые за школьной партой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В столице в первый класс пошли более 800 детей.

В столице в первый класс пошли более 800 детей. - Sputnik Абхазия
13/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

В столице в первый класс пошли более 800 детей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ученики выполняют первое задание учителя.

Ученики выполняют первое задание учителя. - Sputnik Абхазия
14/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ученики выполняют первое задание учителя.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первоклашкам предстоит долгий путь к знаниям.

Первоклашкам предстоит долгий путь к знаниям. - Sputnik Абхазия
15/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первоклашкам предстоит долгий путь к знаниям.

© Sputnik / Томас Тхайцук

У кого-то в этот день не самое лучшее настроение.

У кого-то в этот день не самое лучшее настроение. - Sputnik Абхазия
16/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

У кого-то в этот день не самое лучшее настроение.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А кто-то уже готов отвечать на вопросы преподавателя.

А кто-то уже готов отвечать на вопросы преподавателя. - Sputnik Абхазия
17/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

А кто-то уже готов отвечать на вопросы преподавателя.

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