https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/pervyy-zvonok-den-znaniy-v-sukhume--1041271710.html

Первый звонок: День знаний в Сухуме

Первый звонок: День знаний в Сухуме

В 2022 году в первый класс в Абхазии пошли более 2500 детей, всего по республике 28 тысяч учеников и 3800 учителей. 01.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-01T18:31+0300

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День знаний отметили в школах Абхазии, в этот день традиционно прошли торжественные линейки. Дети танцевали, исполняли песни, читали стихотворения.Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Сухумскую среднюю школу № 1 и Сухумскую среднюю школу № 9 в День знаний.Глава государства поздравил преподавателей, школьников и их родителей с началом нового учебного года. Президент отметил, что средняя школа № 1 носит имя Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба – это большая ответственность.На первом звонке в первой Сухумской средней школе присутствовал и министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия. Он также поздравил педагогический состав и школьников с Днем знаний и вручил сертификат на приобретение компьютерной техники для школы.

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