https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/posrednik-gubaz-o-rabote-upravleniya-kaznacheystva-v-abkhazii--1041253554.html
Посредник: Губаз о работе Управления казначейства в Абхазии
Посредник: Губаз о работе Управления казначейства в Абхазии
Об эффективности работы Управления казначейства Министерства финансов Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал начальник Управления казначейства Саид Губаз. 01.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-01T11:45+0300
2022-09-01T11:45+0300
2022-09-01T11:45+0300
радио
подкасты
посредник
абхазия
министерство финансов абхазии
казначейство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/1f/1041253401_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_7fbb6fdde9c9a8f08863d99ba6f80968.jpg
Посредник: Губаз о работе казначейства в Абхазии
Посредник: Губаз о работе казначейства в Абхазии
Управление казначейства Министерства финансов Абхазии открылось 30 июня 2016 года. Его цель – организация прозрачного процесса расходования государственных денег. Как казначейская система Абхазии повлияла на прозрачность бюджетных операций, сколько денег это помогло сэкономить и какими схемами пользуются нечистые на руку чиновники, в эфире радио Sputnik рассказал начальник Управления казначейства Саид Губаз. "Могу с уверенностью заявить, что некоторые виды нарушений, которые раньше допускали бюджетные организации и выявлялись уже постфактум органами государственного финансового контроля, были исключены из практики. Например, такое нарушение, как превышение расходов над утвержденными лимитами. Сейчас такое невозможно. Могу с ответственностью сказать, что с 2016 года ни одного такого нарушения в принципе быть не могло", – сказал Губаз. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/1f/1041253401_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_8d1dbc42eea216c18ddd519c31572b32.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, посредник, абхазия, министерство финансов абхазии, казначейство, аудио
подкасты, посредник, абхазия, министерство финансов абхазии, казначейство, аудио
Посредник: Губаз о работе Управления казначейства в Абхазии
Об эффективности работы Управления казначейства Министерства финансов Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал начальник Управления казначейства Саид Губаз.
Управление казначейства Министерства финансов Абхазии открылось 30 июня 2016 года. Его цель – организация прозрачного процесса расходования государственных денег. Как казначейская система Абхазии повлияла на прозрачность бюджетных операций, сколько денег это помогло сэкономить и какими схемами пользуются нечистые на руку чиновники, в эфире радио Sputnik рассказал начальник Управления казначейства Саид Губаз.
"Могу с уверенностью заявить, что некоторые виды нарушений, которые раньше допускали бюджетные организации и выявлялись уже постфактум органами государственного финансового контроля, были исключены из практики. Например, такое нарушение, как превышение расходов над утвержденными лимитами. Сейчас такое невозможно. Могу с ответственностью сказать, что с 2016 года ни одного такого нарушения в принципе быть не могло", – сказал Губаз.
Подробности слушайте в аудиофайле.