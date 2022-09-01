https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/posrednik-gubaz-o-rabote-upravleniya-kaznacheystva-v-abkhazii--1041253554.html

Посредник: Губаз о работе Управления казначейства в Абхазии

Посредник: Губаз о работе Управления казначейства в Абхазии

Об эффективности работы Управления казначейства Министерства финансов Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал начальник Управления казначейства Саид Губаз. 01.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-01T11:45+0300

2022-09-01T11:45+0300

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Посредник: Губаз о работе казначейства в Абхазии Посредник: Губаз о работе казначейства в Абхазии

Управление казначейства Министерства финансов Абхазии открылось 30 июня 2016 года. Его цель – организация прозрачного процесса расходования государственных денег. Как казначейская система Абхазии повлияла на прозрачность бюджетных операций, сколько денег это помогло сэкономить и какими схемами пользуются нечистые на руку чиновники, в эфире радио Sputnik рассказал начальник Управления казначейства Саид Губаз. "Могу с уверенностью заявить, что некоторые виды нарушений, которые раньше допускали бюджетные организации и выявлялись уже постфактум органами государственного финансового контроля, были исключены из практики. Например, такое нарушение, как превышение расходов над утвержденными лимитами. Сейчас такое невозможно. Могу с ответственностью сказать, что с 2016 года ни одного такого нарушения в принципе быть не могло", – сказал Губаз. Подробности слушайте в аудиофайле.

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