https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/remontniki-zamenyat-brusya-na-chetyrekh-zhd-mostakh-abkhazii-1041257140.html

Ремонтники заменят брусья на четырех ж/д мостах Абхазии

Ремонтники заменят брусья на четырех ж/д мостах Абхазии

Замена мостовых брусьев проводится для обеспечения безопасного движения поездов. 01.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-01T08:45+0300

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2022-09-01T10:21+0300

в абхазии

абхазская железная дорога

абхазия

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СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Ремонтные бригады "Абхазской железной дороги" заменять брусья на четырех железнодорожных мостах по всей республике, сообщает пресс-служба предприятия. Замену произведут на следующих мостах:Всего планируют заменить 300 мостовых брусьев. До конца года аналогичные работы проведут на оставшихся железнодорожных мостах.

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абхазская железная дорога, абхазия