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Ремонтники заменят брусья на четырех ж/д мостах Абхазии
Ремонтники заменят брусья на четырех ж/д мостах Абхазии
Замена мостовых брусьев проводится для обеспечения безопасного движения поездов. 01.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-01T08:45+0300
2022-09-01T08:45+0300
2022-09-01T10:21+0300
в абхазии
абхазская железная дорога
абхазия
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СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Ремонтные бригады "Абхазской железной дороги" заменять брусья на четырех железнодорожных мостах по всей республике, сообщает пресс-служба предприятия. Замену произведут на следующих мостах:Всего планируют заменить 300 мостовых брусьев. До конца года аналогичные работы проведут на оставшихся железнодорожных мостах.
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абхазская железная дорога, абхазия
абхазская железная дорога, абхазия
Ремонтники заменят брусья на четырех ж/д мостах Абхазии
08:45 01.09.2022 (обновлено: 10:21 01.09.2022)
Замена мостовых брусьев проводится для обеспечения безопасного движения поездов.
СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Ремонтные бригады "Абхазской железной дороги" заменять брусья на четырех железнодорожных мостах по всей республике, сообщает пресс-служба предприятия.
Замену произведут на следующих мостах:
мост через реку Басла в Сухуме на улице Чанба,
мост через реку Хыпста в Гудаутском районе,
мост через реку Бзыбь в Гагрском районе,
мост в районе поселка Каштак Гулрыпшского района.
Всего планируют заменить 300 мостовых брусьев. До конца года аналогичные работы проведут на оставшихся железнодорожных мостах.