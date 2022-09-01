https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/sukhum-na-sutki-ostanetsya-bez-voly-1041285899.html
Сухум на сутки останется без воды
Сухум на сутки останется без воды
На насосной станции № 2 в пятницу, 2 сентября, будут проводиться ремонтные работы. 01.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-01T19:35+0300
2022-09-01T19:35+0300
2022-09-01T19:44+0300
в абхазии
водоснабжение
сухум
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СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Сухум на сутки останется без подачи питьевой воды, сообщает "Водоканал".Воды в столице не будет с 00:00 до 24:00 2 сентября, во всех районах города.
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водоснабжение, сухум
Сухум на сутки останется без воды
19:35 01.09.2022 (обновлено: 19:44 01.09.2022)
На насосной станции № 2 в пятницу, 2 сентября, будут проводиться ремонтные работы.
СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Сухум на сутки останется без подачи питьевой воды, сообщает "Водоканал".
Воды в столице не будет с 00:00 до 24:00 2 сентября, во всех районах города.