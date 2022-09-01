https://sputnik-abkhazia.ru/20220901/sukhum-na-sutki-ostanetsya-bez-voly-1041285899.html

Сухум на сутки останется без воды

Сухум на сутки останется без воды

На насосной станции № 2 в пятницу, 2 сентября, будут проводиться ремонтные работы. 01.09.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

водоснабжение

сухум

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СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Сухум на сутки останется без подачи питьевой воды, сообщает "Водоканал".Воды в столице не будет с 00:00 до 24:00 2 сентября, во всех районах города.

сухум

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водоснабжение, сухум