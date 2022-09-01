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Вперед к знаниям: как отметили 1 сентября в Абхазии

Вперед к знаниям: как отметили 1 сентября в Абхазии

День знаний 1 сентября отметили в Абхазии в 153 школах, в которых обучаются 28 000 учеников. 01.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-01T15:50+0300

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По традиции в первый учебный день в школах состоялись торжественные линейки. Их главные "герои" – первоклассники. В этом году в первый класс по всей Абхазии пошли более 2500 малышей.В первый день в школе ребята прочитали стихотворения, подарили цветы первой учительнице и выслушали напутственные слова в свой адрес.На праздничной линейке в Сухумской первой школе присутствовал президент Абхазии Аслан Бжания."Время учебы, как школьное, так и студенческое – это очень важная пора в жизни. Это период, когда раскрываются таланты, когда создается основа для достижений в сферах, с которыми вы, дорогие учащиеся, связываете свою профессиональную жизнь", – отметил президент.Бжания пожелал учащимся, педагогам и родителям в этом учебном году решить все задачи, которые они ставят перед собой.

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